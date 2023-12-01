Мировой судья из Чувашии победила в литературном конкурсе

Этот конкурс-премия носит имя Виктора Астафьева, но география творческого состязания не ограничивается лишь Красноярским краем, где жил и работал известный писатель. Вот уже почти двадцать лет конкурс собирает молодых литераторов со всей страны, предлагая четыре номинации — «Поэзия», «Проза», «Дебют» и «Иной жанр». В этом году зарегистрировано рекордное число участников — было представлено более тысячи работ из России, Беларуси и Казахстана. Нашей землячке Марине Челаукиной покорилась номинация «Поэзия», хотя профессия ее вполне прозаична — она работает мировым судьей судебного участка № 1 Красночетайского округа, сообщили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции. Просто Марина Владимировна любит стихи. Поэтические строки находят отклик в сердце каждого, считает она.

Ирина Степанова