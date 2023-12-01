Кто в России получит премию к Новому году?

Только треть россиян уверены в получении премии по итогам года всеми сотрудниками организации, в которой они работают. Об этом пишет «Российская газета».

Выплачивать годовые бонусы предпочитают выборочно — этого принципа придерживается почти 70% компаний. О том, что премии в их организации в этом году не будет, сообщил каждый пятый работник, посчитали в «Авито Работа». Еще треть сотрудников назвали это маловероятным. Но большинство компаний все же выплачивают к Новому году небольшие премии. 41% сотрудников сообщили, что их вознаграждения вряд ли превысят 5 тыс. руб. Пятая часть сотрудников рассчитывает получить от 5-10 тыс. руб., а еще 13% надеются на 10-20 тыс. руб.