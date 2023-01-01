Пожелает счастья вся страна

«Самое главное в семейной жизни — любовь и уважение друг к другу», — считает Анастасия Мочалова из Чебоксар. Сегодня эта девушка — невеста. Их свадьба с Максимом Горским, тоже жителем столицы Чувашии, пройдет в Москве, на ВДНХ, в рамках Международной выставки-форума «Россия». Это не простое бракосочетание, а настоящий, древний и красивый, чувашский обряд со сватовством, плачем невесты, колоритными национальными костюмами, народными песнями и танцами.

Так женились наши предки и сто, и двести лет назад. И так же любили, и ждали счастья. «Все было новым, — рассказала накануне поездки в Москву Настя. — Хотя в школе мы изучали традиции». Но одно дело — узнать о национальном обряде на уроке «Культура родного края», и совсем другое — стать его главной участницей. «Наш первый семейный танец на свадьбе — тоже чувашский. Разучивать его было непросто. Движения должны быть отточенными, но нежными и плавными», — поделилась тонкостями национальной хореографии девушка.

Вопрос участия в таком масштабном мероприятии, как международная выставка-форум «Россия», оказался делом счастливого случая. Настя и Максим сидели в интернете и вдруг увидели объявление: требуется пара для свадьбы по чувашским традициям. «Нам стало так интересно! — улыбнулась невеста. — Мы пошли к организаторам конкурса (в республиканскую Госслужбу по делам юстиции. — Прим. авт.) и сказали: «Хотим!» Это было в августе. Ждем-ждем, уже сентябрь на исходе. Ну, думаем, видимо, не нам справлять чувашскую свадьбу. И вдруг сообщают: вам!»

В сентябре молодые подали заявление в московский ЗАГС — с учетом того, что расписывать их будут в Первопрестольной, на ВДНХ. А в октябре начались репетиции. Они проходили в Чувашской государственной филармонии совместно с фольклорно-эстрадным ансамблем «Çавал». Костюмы с национальным колоритом без пяти минут молодоженам выделила фирма народных промыслов «Паха тĕрĕ», а украшения они получили от мастера по изготовлению национальных костюмов Людмилы Балтаевой.

«Гостей будет немного, человек двадцать, — рассказала Настя. — С нами едут родители, близкие, друзья. Само действо запланировано на сцене, а в зрительный зал может прийти любой посетитель ВДНХ, желающий лучше узнать чувашский народ и его традиции».

А посмотреть будет на что: старинная чувашская свадьба полна красивой и многозначительной символики. К примеру, руки молодоженов связывали сурпаном (это головной убор замужней женщины, где в вышитых узорах зашифрована история ее рода) — так желали долгой совместной жизни. Невеста, в соответствии со значением слова, являлась действительно незнакомкой — она скрывала свое лицо под вышитым покрывалом. Его мог снять только муж в доме своих родителей. Там же невеста подтверждала свой новый замужний статус, расставаясь с девичьим костюмом и надевая иную, уже женскую одежду. В том числе менялся и головной убор: вместо остроконечной тухъи ей теперь полагалось носить хушпу.

В эту необычную яркую свадьбу вплетены многовековые традиции чувашского народа. И она надолго запомнится не только самим молодоженам. Сегодня Максиму и Анастасии пожелает счастья вся страна.

Справка «СЧ»

Анастасия Мочалова окончила чебоксарскую школу № 40 с золотой медалью и химико-фармацевтический факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова с красным дипломом. В школе была призером Всероссийской олимпиады по национальным языкам, в вузе — победителем и призером студенческих конференций. Сейчас студентка Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации.

Максим Горский получил аттестат в школе № 50 города Чебоксары. Учится в ЧГУ на факультете управления и социальных технологий. Ему по нраву спортивный досуг — велосипед, бег, тренажерный зал, бассейн, хоккей.

Познакомились ребята, когда были восьмиклассниками. Сейчас им по 22 года. Помимо учебы, они работают в сети быстрого питания «Вкусно и точка». Любят путешествовать, узнавать что-то новое, посещать театры и музеи разных городов. В свободное время стараются выбраться на природу вместе с друзьями.