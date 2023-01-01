Куклы-обереги для высоких гостей

Неделя Приволжского федерального округа проходит сейчас на выставке-форуме «Россия» в Москве. Как уже сообщала «СЧ», в среду ВДНХ посетили заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжья Дмитрий Чернышенко вместе с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. И, конечно, они не могли не пройтись по экспозициям «родных» регионов.

Возле стенда Чувашии их встречали наши вице-премьеры — руководитель регионального Минэкономразвития Дмитрий Краснов и полпред Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков. Конечно, большое впечатление на всех без исключения гостей производит Вышитая карта страны. Причем ею можно любоваться не только возле центрального входа на ВДНХ. Оригинал карты выставлен в зоне культурных проектов 75-го павильона. А на площадке Чувашии есть еще и мини-копия шедевра в виде пазла, который можно собирать и разбирать, изучая в подробностях регионы. Вот и Дмитрий Чернышенко с Игорем Комаровым, подойдя к стенду нашей республики, еще раз убедились, как ярко и гармонично смотрится на Вышитой карте России Приволжский федеральный округ.

Порадовали высоких гостей и наши мастера, подарив им небольшие сувениры — кукол-оберегов «на достаток и благополучие» и дизайнерские открытки. Как раз в это время на площадке Чувашии шел мастер-класс. Дмитрий Николаевич даже с любопытством наклонился над одной из работ рукодельниц, чтобы внимательнее рассмотреть получившуюся поделку. Предложили было вице-премьеру и полпреду примерить чувашские национальные костюмы, но жаль, времени у них уже не хватило. Обоим предстояло принять участие в открытии Дней Ульяновской области и Республики Марий Эл. Ну а сегодня, напомним, весь день будет посвящен только Чувашии.