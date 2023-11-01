Два фельдшерско-акушерских пункта открылись в Шемуршинском округе

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» более 600 жителей деревень Андреевка и Верхнее Буяново будут получать медицинскую помощь недалеко от дома, в теплых кабинетах с удобной мебелью и хорошим медицинским оборудованием. В новых медпунктах уже принимают фельдшеры. По словам главврача Шемуршинской районной больницы Ирины Смирновой, в Андреевском ФАПе трудится выпускница Чебоксарского медицинского колледжа. Обновляется «служба здоровья» и в других населенных пунктах округа. В 2023 году отремонтирована врачебная лаборатория в селе Карабай Шемурша, открыты ФАПы в деревнях Трехизб-Шемурша и Асаново. В помощь специалистам, выезжающим на неотложные вызовы или вакцинацию, райбольнице выделено два санитарных автомобиля.
Опубликовано: 30 ноября 2023 г.
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