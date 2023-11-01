Про заслуги Ивана Яковлева расскажут в новом фильме

На телеканале «Россия — Культура» 4 декабря в 15.15 будет показан фильм «Иван Яковлев. Завещание учителя», приуроченный к 175-летию со дня рождения просветителя. Кино снято компанией «ТВ Студия Август». В Чувашии съемки проходили в Государственном историческом архиве, Чувашском национальном музее, Тихвинском монастыре, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.

По словам автора сценария Артура Валеева и режиссера Михаила Скотникова, во время работы над фильмом они были удивлены масштабом инициатив и дел Ивана Яковлева: создание чувашской письменности, формирование системы двуязычного образования, открытие школ.