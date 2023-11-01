Встреча с Чапаем, фолк-концерт и розыгрыш путевок

В День Чувашии на ВДНХ будут сюрпризы и подарки

Одна из самых ярких и масштабных площадок выставки-форума «Россия», что проходит сейчас в Москве на ВДНХ, — 75-й павильон. Тут будто вся страна в миниатюре — во всем ее многообразии и великолепии. И в будни, и в выходные дни регионы представляют свои достижения, знакомят посетителей со своей историей, рассказывают о традициях. К примеру, сегодня на выставке проходят дни Самарской и Пензенской областей, а также Республики Мордовия. А уже завтра — 1 декабря во всех красках и деталях поведает о себе и наша республика.

Примет участие в Дне Чувашии и руководитель республики Олег Николаев. «Представим потенциал региона в различных направлениях. Расскажем, чем гордимся, чего достигли, как планируем далее развивать родную Чувашию», — поделился Олег Алексеевич в своем телеграм-канале, рассказав о наиболее значимых предстоящих мероприятиях.

Так, после официального открытия Дня региона вместе с Комитетом Госдумы России по туризму пройдет обсуждение развития автотуризма в стране. По итогам встречи Чувашия и регионы Поволжья могут стать партнерами перспективного проекта. Кроме того, гости чувашской экспозиции поучаствуют в акции «Мы — вместе», станут свидетелями обряда бракосочетания по чувашским национальным традициям (о том, как жених и невеста готовились к свадьбе на ВДНХ, читайте в нашем эксклюзивном материале завтра).

Посетителей стенда Чувашии в этот день ждет встреча с одной из самых известных исторических личностей. Как рассказывал ранее вице-премьер республики — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, большой интерес у гостей экспозиции нашего региона вызвала виртуальная копия просветителя Ивана Яковлева, созданная с помощью нейросети. Разработчики программы «оживили» образ ученого, наделив его способностями двигаться и общаться. Так вот 1 декабря компанию «создателю чувашского алфавита» составит трехмерная проекция героя Гражданской войны Василия Чапаева.

КСТАТИ Гости под чувашской тухъей Много разных гостей посещает в эти дни экспозицию Чувашии на ВДНХ. 5 ноября на площадке региона побывали первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Красотой чувашской тухъи восхищались директор Российского этнографического музея Юлия Купина и заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. Привлекла наша оригинальная площадка и делегацию Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным. Гостям рассказали, чем славится регион, а также о проекте «Вышитая карта России», инициированном Чувашской Республикой.

А пока верстался номер, стенд Чувашии успели посетить заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Их встретил вице-премьер республики — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов. Гости осмотрели мини-копию Вышитой карты России и получили подарки от наших мастеров. Подробности — в следующем номере.

Как сообщает телеграм-канал «Чувашия благодарит», над анимированным образом Чапаева работала чебоксарская команда из десяти «айтишников». Это моушн-дизайнеры, графики, визуализаторы, специалисты по нейросетям. Сначала они создали 3D-облик начдива, а потом «научили» его отвечать на вопросы любой сложности. В единую систему были объединены четыре нейросети, поэтому голограмма Василия Ивановича отличается быстрой сообразительностью и богатой жестикуляцией.

Как и при создании проекции Ивана Яковлева, разработчики консультировались с историками, перелопатили немало архивных, литературных и документальных источников. О том, в каком виде предстанет народный герой на выставке «Россия», программисты пока не рассказывают, оставив любопытные детали до официального открытия Дня Чувашии. Но без знаменитых усов, кобуры с наганом да лихой шашки визуализированный Чапай точно не обойдется, заверяют в Минэкономразвития.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Свыше 17 тыс. человек посетили чувашский стенд на выставке «Россия» на ВДНХ.

10-тысячная гостья экспозиции Чувашии Ирина Пиленкова из Ярославля получила туристическую путевку в Чебоксары.

45 самых грамотных бизнесменов выиграли тур по маршруту «Великий Волжский путь».

4 путевки «Мне бы в Чебы» будут разыграны 1 декабря, одно путешествие подарят молодоженам.

Запланирована и большая развлекательная программа: концерт фолк-группы «Ярды» и Августы Уляндиной и других творческих коллективов. Намечены презентации фермерской продукции, народных художественных промыслов, проведение мастер-классов, в том числе по приготовлению национальных блюд.

Кулинарные представления почти без остановки пройдут с полудня до восьми вечера в Доме российской кухни. Готовить, кормить и баловать гостей деликатесами на выставке будут официальный посол гостеприимства Чувашии — 2023, шеф-повар «Ранчо «Шуваевых», фермер — глава КФХ «Шомиково» Евгений Шуваев, шеф-повар ресторана «Квели» Иван Мишко, су-шеф ресторана «Граждане отдыхающие» Дмитрий Аврелькин, шеф-повар кейтеринговой компании «Соль» Артем Петров и заслуженный кондитер России, заведующий производством кондитерской «Планета» Юрий Сиволоб.

Параллельно с подготовкой к 1 декабря на площадке Чувашии продолжают меняться тематические направления. Как уже сообщала «СЧ», с 28 ноября регион презентует свой потенциал в области здравоохранения. Кстати, первым посетителем экспозиции Республиканской офтальмологической клинической больницы, которой выпала честь открыть марафон здоровья, стал мальчик Дима из Москвы. С помощью педиатрического авторефрактометра дошкольнику проверили зрение на расстоянии, даже не прикасаясь к нему. Заодно Диме предложили попробовать себя в роли врача-окулиста. В подарок юный москвич получил раскраску, карандаши и светоотражающий брелок. А маме мальчика сообщили, что солидные презенты на этой неделе ждут и взрослых посетителей экспозиции Минздрава Чувашии. Напомним, 30 ноября и 2 декабря среди гостей пройдет розыгрыш сертификатов на бесплатную лазерную коррекцию зрения и блефаропластику. Ну а в последующие две недели на площадке региона разыграют сертификат на лечение зубов в Республиканской стоматологической больнице и путевки выходного дня в здравницы Чувашии.

Однако это не значит, что другие отрасли республики в это время остаются в стороне. Стенд региона на ВДНХ по-прежнему вещает о туризме, инвестиционной привлекательности и о других ключевых направлениях Чувашии. И гостям тут не дают заскучать. К примеру, специалисты регионального Минтруда проводят мастер-классы по созданию кукол-оберегов. Поделки изготавливают из свернутых лоскутков ткани, обтянутых льняной белой тряпицей. Мастера рассказывают про разные виды кукол, знакомят взрослых и детей с чувашской культурой. Как отмечают специалисты Минтруда, среди посетителей немало наших земляков: у одних — чувашские корни, другие приехали из городов и районов республики и сейчас учатся или работают в Москве. Для тех и других экспозиция Чувашии — как свидание с малой родиной.

К СЛОВУ

С фермерским сыром, на листьях гороха

Посол гостеприимства Чувашии Евгений Шуваев рассказал на своей страничке ВКонтакте, что приготовят лучшие шеф-повара республики на гастрономическом шоу «Кухня народов Чувашии». Вот примерное меню:

Речной карп во фритюре под овощным соусом.

Десерт «Чувашский покров» — йогуртовое бисквитное пирожное в шоколадной обсыпке под покровом из марципана с чувашским орнаментом.

Филе чувашской форели на гриле с запеченным лимоном и икрой мраморного сома.

Язычки бараньи копченые с розмарином, муссом из сливочного хрена и укропа.

Хуран кукли с начинкой из потрошков с муссом из белокочанной капусты и фермерского сыра.

Тултарм?ш (пряные колбаски) с пшенной кашей и грибным сливочным соусом.

Молодой сыр с вялеными помидорами, жаренный на топленом масле с грушевым вареньем и зернистой горчицей, на листьях молодого гороха.

Все блюда будут сопровождаться дегустацией традиционных чувашских напитков и ароматного чая. А еще посетители смогут попробовать продукцию чувашских производителей.