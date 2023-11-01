Чувашские самбистки дуэтом взошли на пьедестал

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представительницы Чувашии Татьяна Федорова и Софья Емелюкова завоевали награды Кубка России по самбо, который в эти дни проходит в Нижегородской области.
Порядка 450 самбистов из разных уголков России приехали в Кстово, чтобы в условиях серьезной конкуренции не только побороться за награды, но и заработать путевки на Кубок мира по самбо. Ведь только обладатели «золота» и «серебра» смогут попасть в состав сборной России.
На соревнованиях спортсменки из Чувашии выступали в весовой категории до 50 кг, сообщили в Минспорте Чувашии. По итогам турнира Татьяна Федорова, показав отличное выступление в финале против Оксаны Кобелевой из Свердловской области, завоевала золотую награду и получила путевку на Кубок мира.
А вот другая наша землячка Софья Емелюкова заняла третье место.

 

В нынешнем году Татьяна Федорова уже выигрывала «серебро» чемпионата России и «бронзу» чемпионата Европы. Фото Минспорта Чувашии

Опубликовано: 30 ноября 2023 г.


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