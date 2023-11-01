В Шемуршинском округе открылись новые ФАПы

В деревнях Андреевка и Верхнее Буяново Шемуршинского округа за 5 месяцев возвели фельдшерско-акушерские пункты. Их построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» и сегодня открыли в торжественной обстановке. Об этом рассказали в госпаблике Минздрава Чувашии.

Жители двух населенных пунктов не скрывают радости. Раньше фельдшеры принимали в зданиях старых бревенчатых клубов, где и смотровых кабинетов-то не было, и зимой было прохладно. Теперь всё иначе.

«В новых фельдшерско-акушерских пунктах предусмотрено все, чтобы пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях. Газовое отопление, теплая и холодная вода в санузле, есть все необходимые кабинеты, — приводят слова главного врача Шемуршинской райбольницы Ирины Смирновой в госпаблике Минздрава Чувашии.

В деревне Андреевка живут порядка 330 человек, в деревне Верхнее Буяново — почти 350. Жители населенных пунктов смогут проходить диспансеризацию рядом с домом, для этого уже не придётся ездить в райбольницу.

В региональном Минздраве также подчеркивают: в новых медучреждениях есть, кому работать. Штат укомплектован. В Андреевском фельдшерском пункте, к примеру, с сентября трудится молодой «земский» фельдшер.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в регионе и дальше будут работать над повышением качества и доступности медицинской помощи на селе. В Шемуршинском округе, к примеру, только в этом году по нацпроекту «Здравоохранение» капитально отремонтировали врачебную амбулаторию в селе Карабай Шемурша и построили 4 ФАПа в деревнях Андреевка, Асаново, Верхнее Буяново, Трехизба-Шемурша.