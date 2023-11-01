В Чебоксарах в декабре должно завершиться строительство не менее трех долгостроев

Сроки были обозначены на совещании по вопросам восстановления прав участников долевого строительства, которое провел Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Речь идет о трех объектах: позиция 5 в микрорайоне «Соляное», позиция 83 по улице Калинина и ЖК «Ривьера» на площади Речников. Строительство многоквартирных домов должно завершиться за счет средств Фонда развития территорий.

Вполне возможно, что в этом году успеют сдать еще один многоквартирный дом в Чебоксарах — по улице Энергетиков. Ожидается судебное решение о вводе его в эксплуатацию.

Кроме того, по словам Главы республики, могут быть сданы еще два из четырех проблемных объектов ООО «СЗ «Лидер» — позиции 1 и 2 ЖК «Гагарин». Они готовы на 86% и 95%. Олег Николаев поручил республиканскому Минстрою и администрации Чебоксар незамедлительно найти решение по завершению их строительства. Оставшиеся дома (позиции 19 и 3, 3а в микрорайоне «Кувшинка») с готовностью в 56% и 54% должны быть сданы в следующем году.

«Надо сделать все возможное, контролировать процесс и в сроки, которые сейчас были обозначены, ввести в эксплуатацию дома», — заявил Глава Чувашии.