Республика в четвертый раз отметила День чувашской вышивки

Край ста тысяч узоров

В преддверии этого удивительного праздника, полного красоты и гармонии, в Чувашском государственном художественном музее состоялось торжественное мероприятие. В зале было ярко и радостно от родных узоров. Даже зрители пришли в расшитых нарядах.

Дата появилась в республиканском календаре в 2020 году. «История праздника короткая, но впечатляющая», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев, тепло поздравляя всех. За это время из ручейка возникла мощная река творчества. «Ее течение объединяет все народы, проживающие в Российской Федерации, а главное — это движение только усиливается, наполняется и становится мощнее. От всей души благодарю каждого, кто прикладывал и продолжает прикладывать усилия для развития нашего традиционного творчества — вышивки», — сказал руководитель региона.

Вместе с ведущими публика вспомнила, как набирал силу этот колоритный поток. Три года назад кульминацией праздника стала презентация шестиметрового чувашского головного покрывала «Сурпан пĕрле», вышедшего из-под талантливых рук местных мастериц. В 2021-м была представлена вышитая карта Чувашии — почти 1,5 млн стежков! Затем республика инициировала проект «Вышитая карта России» — он объединил более 200 мастеров со всей страны, от Калининграда до Камчатки. Карту презентовали в Чебоксарах на День России в 2022 году, а в декабре Чувашия представила ее обновленный вариант с четырьмя новыми регионами — Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Продолжением стал Всероссийский фестиваль в Чебоксарах в августе этого года. А сейчас на ВДНХ многочисленных гостей встречает инсталляция вышитой карты страны — один из главных арт-объектов Международной выставки-форума «Россия».

В тему Первая вышитая карта Чувашской АССР размером 2,7х2,5 метра была создана в 1937 году и экспонировалась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939-м. Там же, на ВДНХ, сегодня встречает гостей Международной выставки-форума «Россия» цифровая модель Вышитой карты страны.

На торжественном мероприятии жителей республики также поздравили депутат Госдумы РФ Алла Салаева, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, министр культуры региона Светлана Каликова, руководитель республиканского Союза женщин Наталья Николаева.

Из рук Главы Чувашии получили награды лучшие вышивальщицы межрегионального конкурса «Живи, узор чувашский!». В Год счастливого детства организаторы предложили украсить вышивкой современную детскую одежду. Участницы из нашей республики, диаспор Башкортостана, Иркутской и Ульяновской областей представили более 80 изделий. Пять из десяти победительниц — выпускницы Национальной школы чувашской вышивки. В номинации «Костюм школьника» первое место заняла Оксана Федорова из Чебоксар, в разделе «Школьные аксессуары» — Марина Алексеева из Новочебоксарска, в подкасте «Детский костюм» — учитель чебоксарской школы №?61 Нина Михеева.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Уверен, что мы с вами сделаем все, чтобы сохранять традиции, приумножать наследие. Будет правильно, если мы возьмем обязательство в следующем году открыть Музей вышитой карты России на Красной площади в городе Чебоксары».

Гран-при достался Надежде Кузнецовой, преподавателю начальных классов чебоксарской школы № 60. Она представила на конкурс детский праздничный костюм. Это был целый набор: вышитые рубахи и демисезонная верхняя одежда для мальчиков и девочек с вышитыми поясами. Для маленьких модниц предназначались сумочка, шейное украшение, передник, у которого нет изнанки благодаря двухслойным швам. «У меня было огромное желание освоить прекрасную, богатую, уникальную чувашскую вышивку, — делится секретами успеха мастер народных художественных промыслов Чувашии Надежда Кузнецова. — Моими учителями стали знаменитые умелицы Валентина Минеева и Евгения Жачева». Сейчас Надежда Михайловна тоже готовит мастериц — ведет в школе кружок, клубы «Волшебная вышивка» в Национальной библиотеке и «Мир вышивки» в библиотеке имени Сеспеля.

С другой участницей конкурса «Живи, узор чувашский!» Светланой Железновой из Аликовского муниципального округа мы оказались вместе среди зрителей. Она пришла на торжество в красивом национальном костюме и рассказала, что вышивать научилась в Доме народного творчества и до сих пор благодарна своим учителям Евгении Жачевой и Марии Симаковой. Работы Светланы Железновой — вышитые пенал и обложка для дневника, воротнички и манжеты — удостоились второго места в номинации «Школьные аксессуары».

Впрочем, на торжественном мероприятии в честь Дня чувашской вышивки было много награждений. Почетные звания, грамоты и благодарности получали профессионалы со стажем. Чествовали победителей других конкурсов, приуроченных к дате. К примеру, в музейном холле за столами разместились участники V республиканского конкурса «В краю ста тысяч вышивок» — они давали мастер-класс по изготовлению детского оберега. А накануне эти умелицы вплетали древнюю вышивку в современные изделия — уложиться надо было в пять часов.

Работы вышивальщиц во всем своем великолепии можно было увидеть во время дефиле. Состоялся грандиозный показ мод с национальным колоритом. И все это — в обрамлении творчества песенных и танцевальных коллективов. Перед публикой лебедушками проплывали девушки в традиционных народных нарядах, кружилась веселая детвора в современных костюмах с чувашскими узорами, энергично шагала динамичная молодежь в футболках и толстовках, на которые тоже легли разноцветные стежки. Можно было даже пробежаться по десятилетиям прошлого века: вот женская рубашка тонкого полотна с вышивкой 1929 года выпуска, мужская косоворотка с расписным воротом 1936-го, костюмы советской поры — начиная с 1960-х и заканчивая 1990-ми (свои изделия предоставила фабрика «Паха тĕрĕ»). В многочисленных коллекциях был представлен и взгляд нынешнего века на чувашский костюм. А ведь и правда, чувашская вышивка вне времени, ее идеальная гармония способна украсить все! И еще в вышитых вещах удивительно тепло и уютно — разноцветные нити соединяют нас с предками, оставившими нам свое наследие.

Фоторепортаж Максима Васильева: