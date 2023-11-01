Поправки в госпрограмму «Цифровое общество Чувашии» обсуждены публично

Минцифры республики завершило публичное обсуждение проекта поправок в государственную программу «Цифровое общество Чувашии». Данная процедура предусмотрена соответствующим правительственным постановлением и связана с уточнениями республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба министерства.

Вынесение на публику документа проводилось для ознакомления общественности с изменениями, вносимыми в проект, подготовки и представления в Минцифры предложений и комментариев по его доработке. Изменения касаются, прежде всего, объема финансирования программы, который планируется в размере 9,2 миллиарда рублей.

Также программа дополняется абзацем об оснащении государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов республики, типовой электронно-вычислительной техникой, офисным оборудованием, общесистемным и офисным программным обеспечением. Другое дополнение касается реализации соглашений, заключенных между Чувашией и Запорожской областью и между Кабинетом Министров и военно-гражданской администрацией Бердянского района Запорожской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.