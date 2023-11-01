Чувашия на выставке «Россия» привлекает интерактивами и подарками

Узнали сами и другим расскажут

Более 10 тысяч человек за две недели познакомились со стендом нашей республики на выставке «Россия» на ВДНХ. А десятитысячный посетитель получил еще и приз — сертификат на двухдневное путешествие по Чувашии «Мне бы в Чебы». Обладательницей путевки стала Ирина Пиленкова из Ярославской области. Подарок ей торжественно вручил Глава Чувашии Олег Николаев, который тоже приехал в Москву, чтобы посмотреть, как идет подготовка ко Дню Чувашии на ВДНХ.

Напомним, презентация потенциала нашего региона запланирована на 1 декабря. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в этот день будет организован круглый стол Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры на тему «Развитие автотуризма в России: Чувашская Республика и регионы Поволжья как территории для внедрения пилотного проекта». Намечено подписание соглашения о сотрудничестве по проекту «Великий Волжский путь». Будет сыграна настоящая свадьба по всем чувашским канонам. Для гурманов проведут семь мастер-классов по приготовлению традиционных блюд чувашского народа. Развлекать зрителей во время кулинарного шоу будут концертные номера, ну а потом всех участников ждет дегустация.

Кстати, турпутевки на выставке разыгрываются и среди участников викторины о нашем регионе «Книга моих путешествий». Победителей определяют и среди участников игры «Открой бизнес в Чувашии»: 45 самых грамотных бизнесменов проедут по маршруту «Великий Волжский путь» и своими глазами увидят, как работают заводы и фабрики Чувашии.

Каждые десять дней на площадке Чувашии меняется тематика. Например, сейчас презентуют туризм и инвестиционную привлекательность региона. Продолжаются викторины и виртуальные экскурсии, деловая игра «Чувашия — территория успеха», мастер-классы по изготовлению чувашского оберега «Сила рода», игра-головоломка «Собери карту Чувашии»; идет показ видеороликов об инвестиционном и туристическом потенциале республики. В некоторых интерактивах поучаствовал и Глава Чувашии. «Пообщался» он и с 3D-моделью чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева.

«Здорово, что люди целенаправленно изучили наш регион, погрузились в его культуру и историю… Они узнали сами и другим расскажут. А дальше, когда они приедут в Чувашию, наша задача — сделать так, чтобы гости влюбились в республику и уехали с желанием вернуться», — рассказал Олег Николаев нашим молодым волонтерам, которые сейчас работают на выставке.

Следом за туризмом и экономикой на площадке Чувашии расскажут о потенциале республики в медицине, сельском хозяйстве и образовании. Кстати, руководитель Минобразования Дмитрий Захаров недавно тоже посетил 75-й павильон ВДНХ, где представлены все регионы страны. В своем телеграм-канале он сообщил, что Министерство образования будет нести вахту на выставке с 18 декабря по 7 января. «Мы подготовили интерактивы и мастер-классы для детей, выставочную зону, и даже чувашский Дед Мороз будет встречать детишек!» — написал он.

О том, каким образом и дальше поддерживать интерес к выставке и, в частности, к площадке Чувашии на ВДНХ, говорилось и на еженедельной планерке в Доме правительства. Олег Николаев поделился с коллегами своими впечатлениями от посещения экспозиции, поблагодарил за организацию оргкомитет и рабочую группу, которая в формате проектного офиса теперь будет координировать работу стенда Чувашии вплоть до 12 апреля 2024 года. И рекомендовал кураторам тематических дней обязательно самим посетить выставку, погрузиться в ее атмосферу и наполнить презентации своих отраслей не сухими отчетами, а интересным содержанием и разного рода активностями — культурной составляющей, мастер-классами, образовательным контентом.

Между тем

Нарисовали родной край

Более 160 талантливых ребят приняли участие в конкурсе детских рисунков «Чувашия благодарит», посвященном международной выставке-форуму «Россия». Организовали его Минцифры Чувашии и Чувашпотребсоюз. На днях на сцене Камерного театра в Чебоксарах были награждены победители и призеры.

По заданию организаторов ребята с помощью красок, карандашей, аппликаций должны были показать яркость и красоту родного края. По решению конкурсной комиссии лучше всего это удалось сделать Дарье Шатуновой, Ульяне Трофимовой и Кире Индейкиной. Обладателем спецприза от Чувашпотребсоюза стала Виктория Индейкина.

Вручив юным художницам дипломы, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов признался, что всегда с трепетом относился к детским увлечениям — даже если они и не перерастут в профессию, то помогут обрести полезные навыки и друзей. Он также сообщил, что в честь Года счастливого детства в магазинах райпо стартовала традиционная предновогодняя акция «Шоколад — детям». Собранные сладости передадут в семьи, нуждающиеся в поддержке.