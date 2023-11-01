В Чувашии все болеют за «Химик-Август», но кто самый популярный в российском футболе в целом?

Полевые страсти

Когда иностранные коллеги-приятели меня спросят: «Влади, а что такое чемпионат России по футболу?», я отвечу: «Это турнир, который постоянно выигрывает «Зенит», но все говорят только о «Спартаке». Возможно, насчет «только» я погорячился, но в том, что «Спартак» — самый обсуждаемый и критикуемый клуб в стране, нет никаких сомнений. Это — следствие бешеной популярности команды, но идет ли все это ей на пользу, вопрос открытый.

«Спартак» как двигатель кликов

В спортивных средствах массовой информации эту команду стараются приписывать всегда и везде, в том числе и в интервью. Да и стараться не обязательно: респонденты и сами то и дело вставят (преимущественно уничижительно): «А вот «Спартак»…» Доходит дело и до того, что одни и те же СМИ обращаются к одним и тем же спикерам, чтобы в очередной раз «уточнить» их (негативное) отношение к команде в целом и к ее главному тренеру в частности. Изначально зная, что собеседник за словом в карман не полезет, а значит, читатель не устоит перед соблазном кликнуть громкий заголовок.

Лет десять назад я общался с тогдашним руководством ведущей спортивной газеты России. Мы сошлись во мнении, что, если в заголовке присутствует слово «Спартак», новость будет в разы кликабельнее. С тех пор ситуация не изменилась, а скорее — усугубилась. И это при том, что на фоне «Зенита» и ЦСКА, завоевавших за последнее время множество титулов, достижения «Спартака» скудные.

Актуальность «Спартака» не пропадает, несмотря ни на что. Те же ЦСКА и «Зенит» штампуют чемпионства, выигрывают Кубки и Суперкубки России, и даже становятся триумфаторами Еврокубков. Но именно связанный со «Спартаком» инфоповод может послужить искрой, из которой возгорится пламя. И ладно бы только с футболистом или тренером — однажды любители футбола полмесяца обсуждали интервью с уволенным… водителем автобуса команды. Кто еще может «похвастать» этим?

В результате «Спартак» штурмуют критикой не только после поражений, но и при победах тоже. Популярность — дело хорошее, но такое въедливое отношение к любой неудаче команды вызывает побочный эффект. Давление со стороны общественности испытывают не только игроки, но и руководство клуба. Отсюда — череда нелогичных, как видится со стороны, кадровых решений.

При всем при этом «Спартак» продолжает оставаться популярнейшим, и в Чебоксарах тоже. Лишь однажды на секунду удалось усомниться в этом, когда в одном известном в среде болельщиков этой команды местном спортбаре во время игры «Спартака» не оказалось ни одного человека. «Так игра же в Перми, все туда поехали!» — объяснили нам тогда.

«В твоих Чебоксарах очень любят «Зенит»

Но не «Спартаком» единым жив чемпионат России. И по результатам на футбольном поле отечественный гегемон сейчас не он, а петербургский «Зенит». Прошедшей весной он выиграл чемпионат России в шестой раз подряд и теперь он — девятикратный триумфатор турнира. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги команда занимает второе место, лишь на два балла отставая от лидирующего «Краснодара». И опыт побед «Зенита» говорит о том, что догнать лидера для него — дело времени.

«Зенит» популярен и в Чебоксарах. Причем узнал я это от коренного петербуржца (и поклонника этой команды): «О, знаю, что в твоем городе есть целое движение болельщиков «Зенита»!»

Популярность команды и за пределами Ленинградской области понятна. В нулевые годы «Зенит» вызвал симпатию у многих российских поклонников ярким выступлением на международной арене. Он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА и сделал это преимущественно с отечественными игроками, большинство из которых — воспитанники именно ленинградского футбола. Сейчас костяк «Зенита» составляют игроки из Бразилии, что вызывает критику со стороны экспертов, ратующих за доминирование на поле россиян. Но на постоянной основе видеть красивую игру со стороны кудесников мяча (как называют футболистов этой страны) — не самое плохое дело.

Безусловно, «Зенит» — одна из самых популярных команд в стране (хотя сам клуб позиционирует себя и самым популярным), и это здоровая ситуация с учетом вклада команды в историю российского футбола.

Преданность без побед

Нельзя не упомянуть и о московских ЦСКА и «Динамо». Они считаются братскими по отношению друг к другу клубами, но судьбы у них совершенно разные. Если ЦСКА покорил множество турниров, включая Кубок УЕФА, то последний титул «Динамо» датирован 1995 годом, когда команда выиграла Кубок России. А обладателем «золота» чемпионата страны она стала еще в советский период, аж в 1976 году. И теперь не очень понятно, как относиться к болельщикам этой команды: с насмешкой, сочувствием или уважением за преданность родным цветам в столь затянувшийся период без титулов?

Другое дело ЦСКА: в XXI веке — эталон отечественного футбола (и, кстати, не только футбола). Реноме команды — ни сезона без титула. Но после смены в руководстве клуба результаты подкосились, невиданное дело: с 2018 по 2023 год команда не выиграла ни одного турнира! На фоне тотальной критики в отношении «Спартака» (с 2017 по 2022 год выиграл три турнира: чемпионат, Суперкубок и Кубок России) этот факт почему-то остался почти незаметным…

На подходе новый культ?

Лидирующий ныне «Краснодар» напоминает «Локомотив» образца 90-х годов. Столичная команда тогда не относилась к числу популярных среди болельщиков, но ее прогресс в игре и результатах, а также некая аура вокруг клуба привлекли к себе внимание со стороны тех, кому и футбол до этого был безразличен. «Краснодар» идет примерно по такому же пути, причем уже имея качественную инфраструктуру. Но до сих пор не имея титулов. И крайне интересно, какова станет армия болельщиков у «Краснодара», выиграй он вскоре чемпионат России.

ОПРОС «СЧ»

За какой из клубов Российской премьер-лиги болеют в Чебоксарах?

АЛЕКСАНДР ЕШКИН,

главный тренер клуба «Химик-Август» (Вурнары):

«Есть много хороших команд в Российской премьер-лиге, во многих из них работают знакомые — с кем я учился, с кем общался, в воронежском «Факеле», например. Болеть-переживать фанатизма такого нет. А так, с детства импонировал «Спартак» Олега Ивановича Романцева, игра команды. И тот «Спартак» отложился в душе. Ну а так слежу за всеми командами. Допускаю, что в этом сезоне чемпионом будет не «Зенит», а кто-то другой — возможно все. По игре «Зенит», конечно, превосходит — не сказать, что как раньше, два-три года назад, когда иностранцы просто на две головы выше были. Но по игре он сейчас — один из лучших. Однако и ЦСКА, «Спартак», «Динамо» сейчас достойно играют. Марцел Личка (чешский тренер. — Прим. ред.) пришел в «Динамо» — и команда другими красками засияла, неплохой специалист, футбол немного преобразился у команды. Не сказать, что сейчас будет выигрывать, рвать, но хорошее впечатление оставляет.

Из игроков импонирует наш, тольяттинский футболист Ярослав Гладышев, Тюкавин нравится — оба они из «Динамо». Но больше слежу за Первой и Второй лигой».

ДМИТРИЙ КРАСНОВ, вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«Я болею за ЦСКА. С детства еще. Отец болел, я болел за эту команду. Не раз мы выезжали на матчи, смотрели, радовались ее достижениям, переживали за поражения. Причем в семье у меня кто-то болеет за «Спартак», кто-то – за ЦСКА, у нас это своего рода соперничество. В последние три года все реже удается попасть на игру команды, но до этого ходил, не скажу, что на все матчи, но те, что ЦСКА проводил в Москве, посещал с завидной регулярностью. В нынешнем сезоне команда, конечно, находится на позиции «постоянного потенциала», но мы верим в нее и надеемся, что в конце сезона она покажет очень хороший результат. Мой любимый футболист – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Я и сам, когда занимался футболом, стоял на воротах. Хорошие и качественные вратари всегда привлекают внимание и всегда мне интересны».

ДАНИИЛ ДУДКИН, защитник ХК «Сокол»

«Слежу за футбольным клубом «Акрон» из моего родного Тольятти с самого его основания. Стал активно поддерживать «Акрон» в прошлом сезоне, когда команда дошла до полуфинала, обыграв сильнейшие «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Когда есть возможность, смотрю матчи команды по телевизору, желание побывать на матче вживую — огромное, но возможность пока не представилась

Сезон команда начала хорошо, сейчас имеет большие шансы на выход в РПЛ.

Что касается моего любимого футболиста, это Сергей Пиняев (полузащитник «Локомотива» и сборной России – прим. ред.)»

МАКСИМ ПОПОВ, ведущий, певец:

«Как-то с футболом не сложилось у меня, я его не люблю, особенно российский. И такое бывает! Но могу понять фанатов. Однажды в Казани, на стадионе международного уровня «Казань Арена», довелось смотреть игру. У меня друзья — любители футбола. Поехал с ними за компанию. Кто играл, уже и не вспомню, зато очень хорошо помню атмосферу на стадионе. Тысячи зрителей, действительно любящих игру и сопереживающих, гул соперников, эмоции, волна по стадиону, радость фанатов от забитого гола — все это наблюдать очень интересно. Телевизор, как по мне, этого совсем не передает».

АРТУР МИХАЙЛОВ,

пятикратный победитель региональных этапов конкурса «Лучший водитель такси в России»:

«В чемпионатах России я с детства болею за «Спартак». Мне импонировал стиль игры красно-белых — в 90-е годы они показывали комбинационный футбол и становились чемпионами России. Правда, сейчас я крайне редко смотрю матчи нашего чемпионата и вживую на футбол ни разу не ходил. А вот на хоккее был — посещал матчи Молодежного чемпионата мира в Уфе.

Мой любимый футболист — Игорь Акинфеев. Я долго наблюдал за его игрой. Игорь являлся незаменимым вратарем для нашей сборной — пропускал мало голов. Конечно, в памяти остался чемпионат мира в России, когда Игорь Акинфеев ногой отбил удар в серии пенальти».

КОНСТАНТИН ДОБРОХОТОВ,

чувашский блогер:

«Вообще не интересуюсь футболом. Не в курсе, какие там команды, с кем играют. Тема футбола — вообще не моя».

Спрашивали Ольга Казакова, Николай Архипов, Владимир Алямкин