«Сокол» проиграл команде «ЭкоНива-Бобров» и сменил тренеров

Битва «своих» в столице Чувашии

…Еще до старта сезона поклонники чувашского хоккея отрывали листочки в бумажном календаре и отсчитывали дни до противостояния нашего «Сокола» с коллективом «ЭкоНива-Бобров» в рамках первенства НМХЛ. Ведь в межсезонье в команду из Воронежской области перешли творец прошлогоднего успеха новочебоксарцев тренер Егор Карп и несколько ключевых игроков. Принципиальная битва на льду «Чебоксары Арена» обещала быть жаркой!

Пока фанаты в предвкушении сжимали кулачки, обе дружины усиленно готовились к предстоящим поединкам. Подопечным Александра Протаповича кровь из носу нужно было побеждать, чтобы приблизиться к коллективу из Воронежской области и к зоне плей-офф. Действующее турнирное положение не устраивало ни тренеров, ни игроков, ни болельщиков. Однако Егор Карп прекрасно знал, где можно найти брешь в обороне новочебоксарцев.

…Болельщики с флагами «Сокола» и дуделками пришли на стадион в надежде увидеть зрелищный хоккей и победу любимой команды. Прозвучал стартовый свисток, и еще не все зрители успели занять места на трибунах, а новочебоксарцы уже пропустили шайбу… По ходу встречи инициативой владели гости — к концу второго периода они упрочили преимущество. Казалось, положение безвыходное… Зрители уже потихоньку переключили внимание со льда на экраны гаджетов. Однако Александр Протапович достучался до своих ребят, и за 10 минут третьего периода «соколы», сравняв цифры на табло, вселили в болельщицкие сердца надежду. Дело шло к дополнительному времени, но ошибка защитников — и за 9 секунд до финального свистка в ворота новочебоксарцев назначили буллит, который в итоге был реализован. Первая встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «ЭкоНива-Бобров».

На следующий день команды сразу начали без раскачки — момент у одних ворот, через секунды классная атака на противоположной стороне площадки. Голкипер «Боброва» Иван Панферов на линии ворот крутился как белка в колесе, и в итоге оставил свои владения на замке. А новочебоксарцы, увы, пропустили три шайбы за десять минут. «Сокол» не смог оправиться от стартового нокдауна и проиграл матч со счетом 0:5. На данный момент новочебоксарцы, имея в активе 13 очков, занимают 11 место в конференции «Восток».

После этих встреч руководство клуба решило пойти на кардинальные перемены — «Сокол» объявил о расставании с Александром Протаповичем и тренером вратарей Алексеем Трофимовым и возвращении в родные пенаты Егора Карпа и его помощника Ростислава Мухарева. Напишут ли творцы прошлогоднего успеха новую историю?