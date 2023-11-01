Продолжается заявочная кампания на конкурс «Это у нас семейное»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Своя площадка конкурса «Это у нас семейное» открылась и на выставке «Россия» на ВДНХ. По словам заместителя гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксаны Ачкасовой, которую в Чувашии хорошо знают как креативного медиаорганизатора и финалиста конкурса «Лидеры России», эту «гостиную» стоит посетить всей семьей: устроить фотосессию, весело провести время, а заодно узнать о возможностях конкурса. Фото family.rsv.ru

Проект призван объединить семьи через общие дела.

Состязание проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей». По словам организаторов, для домочадцев это прекрасная возможность стать ближе друг к другу, вспомнить и собрать историю своей семьи, возродить традиции и создать совместные проекты.
В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи. Дополнительных условий не требуется, главное — быть дружными, активными, сплоченными и готовыми вместе выполнять творческие задания. Семьи, которые лучше всех справятся с ними, получат хорошие подарки. В призовом фонде 30 сертификатов на 5?миллионов рублей, три сотни семейных путешествий и другие презенты.
Желающих участвовать в семейном турнире оказалось так много, что организаторы решили продлить регистрацию на конкурс до 18 декабря 2023 года. Пока заявки подали более 500 тысяч человек, в том числе 82 семьи из Чувашии. Они уже приступили к выполнению первых заданий дистанционного этапа. Команды, показавшие лучшие результаты, примут участие в окружных полуфиналах весной следующего года. А летом состоится финал, который соберет 300 семей со всей страны.

СПРАВКА «СЧ»

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. А в 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

Опубликовано: 21 ноября 2023 г.


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