Донецкие спортсмены и тренеры очень рады возможности приехать на сборы в Чувашию

Как глоток свежего воздуха

…Спорткомплексы, от которых остался один фундамент, изуродованные воронками от снарядов стадионы — более 60 спортивных объектов в Донецкой Народной Республике было разрушено в ходе боевых действий. Часть из них сейчас восстанавливается, но тренироваться в родных краях донецким спортсменам пока еще непросто. Поэтому наша республика в третий раз пригласила их в Чебоксары, на тренировочные сборы.

В сопровождении тренеров приехали к нам 44 спортсмена— молодые и энергичные баскетболисты, боксеры, а также юные мастера настольного тенниса. До Чувашии они добирались два дня, и хоть и выглядели уставшими, с огромной надеждой предвкушали двухнедельные сборы. Ребят и их наставников разместили на базе республиканской спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды, где для комфортной жизни созданы все необходимые условия.

Для подготовки спортсменов из Донецкой Народной Республики планируется задействовать несколько спортивных сооружений. Баскетболисты будут совершенствовать навыки на базе спортшколы олимпийского резерва № 3. Боксеры смогут отточить технику ударов на рингах в спорткомплексе «Динамо» и спортшколе имени В.С. Соколова.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Важно создать спортсменам из ДНР комфортные условия как для тренировок, так и для полноценного отдыха в спокойной и безопасной обстановке. Помимо тренировочного процесса будет организована околоспортивная программа — гости смогут познакомиться с нашими достопримечательностями и узнать больше о нашей республике».

А юные теннисисты отправятся на тренировки в спортшколу олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой. Организация тренировочного процесса, проживание, питание и перевозка детей на спортобъекты осуществляется благодаря поддержке правительства Чувашии.

Сразу после приезда несколько представителей делегации ДНР охотно пообщались с журналистами. «Я первый раз в Чувашии, — сообщил тренер по баскетболу Владимир Машира. — Конечно, город посмотреть еще не успел, но виды из окон автобуса мне очень понравились. У нас огромные ожидания от поездки в вашу республику. У нас дома очень сложная ситуация со спортивной инфраструктурой — большие залы разбиты, в маленькой школе сложно вести подготовку. И я очень рад, что появилась возможность спокойно приехать и потренироваться, на сборе мы будем уделять большое внимание отработке технических элементов».

Коллега Маширы Геннадий Никулин также очень рад возможности провести тренировочные сборы в Чувашии. «Большое спасибо вам за теплый прием! — сказал он. — У нас времена не простые, и любая смена обстановки — как глоток свежего воздуха. Никто из детей еще не был в вашей республике, и я думаю, все они получат от этой поездки яркие и незабываемые эмоции. Мы планируем хорошо позаниматься и подготовиться к предстоящим соревнованиям».

В свою очередь, молодые спортсмены готовы выкладываться на тренировках на все 100%. «Я еще никогда не был в Чувашии — мы выезжали на сборы в другие города России, — сообщил баскетболист Александр Каравай. — Я надеюсь, что удастся эффективно потренироваться и усовершенствовать свои баскетбольные навыки».

СПРАВКА «СЧ»

Сборы в Чувашии проходят по просьбе Правительства Донецкой Народной Республики в партнерстве с Министерством спорта Российской Федерации и Министерством спорта и туризма ДНР.