Ибресинские волонтеры осваивают производство маскировочных балаклав для разведчиков

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Изготовлена пробная партия таких балаклав, которую вместе с продуктами, окопными свечами и письмами скоро отправят на передовую.

Месяц назад при поддержке Союза женщин Чувашии в местном ДК начала работу мастерская по плетению маскировочных сетей для защиты наших бойцов и техники. К делу подключились активисты со всего округа. В Буинске, к примеру, делают заготовки — бантики на шнурках, которые затем крепятся к сетке, рассказывают в госпаблике администрации округа.

А местный Кулибин собрал станок для нарезки спанбонда — материала, используемого при плетении сетей. Вручную резать тонкую полипропиленовую ткань на узкие полоски довольно трудоемко, и станок позволит значительно повысить производительность. К слову, за месяц работы мастерской на передовую отправили уже семь сетей, еще шесть готовятся к отправке.



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