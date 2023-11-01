За 10 месяцев нынешнего года злоумышленники похитили у жителей Чувашии свыше 700 млн рублей

Чтобы мошенникам пусто было!

По данным Управления уголовного розыска МВД по региону, в указанный период было зарегистрировано более трех с половиной тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Почти в трети из них преступники представлялись работниками банков или правоохранительных органов. И порой мошенники бывают настолько убедительны, что виртуальным специалистам многие люди верят больше, чем реальным.

К примеру, жительница Козловки, которую торговые работники пытались отговорить от перевода денег, буквально отбивалась от них сумкой. Сбережения со счета «в целях конспирации» педагог сняла в отделении банка в Цивильске и на такси приехала в Кугеси, чтобы отправить их на «безопасный счет». С большим трудом продавцы сумели выдержать натиск «радикально» настроенной козловчанки до приезда сотрудников полиции. Масла в огонь все время подливал телефонный консультант, который советовал женщине немедленно покинуть торговую точку, обещая направить к ней «наряд помощи». У беседовавших с ней сотрудников ОМВД России по Чебоксарскому району сложилось стойкое убеждение, что даже находясь в отделении, потерпевшая продолжает ждать этот самый «наряд». Если бы не решительные очевидцы, она лишилась бы 100 тысяч рублей.

В условиях массированной атаки телефонных мошенников одна надежда на здравомыслие граждан и неравнодушие окружающих. 13 ноября такого «ангела-хранителя» повезло встретить 72-летнему жителю Чебоксар. «Сотрудник Центрального банка», позвонивший пенсионеру, уже проделал основную часть работы: убедил, что сбережениям чебоксарца угрожает опасность и проинструктировал, как их «спасать». Но, на счастье доверчивого горожанина, по пути он обратился с каким-то вопросом к прохожей, что в итоге сберегло ему 150 тысяч рублей. Женщина быстро сообразила, что немолодого человека пытаются «развести» и посоветовала обратиться в полицию.

А его ровесника на следующий день спасло закрытие салона сотовой связи, через который пенсионер собирался переправить мошенникам миллион(!) рублей. Снять накопления со своего счета мужчина успел, а вот доехать до салона, несмотря на вызванное преступниками такси, нет. А там уже родственники объяснили, что к чему, и «потерявшим» очередную жертву дистанционным грабителям оставалось только сыпать угрозами по телефону. Но «прозревший» миллионер долго слушать их не стал. Чего теперь и всем советует…