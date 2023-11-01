Аварий меньше, а погибших больше

Я никогда не сажусь на переднее сиденье автомобиля. Потому что однажды водитель машины, на которой я ехала, сбил человека. С тех пор смотреть в лобовое стекло просто боюсь… За каждой трагедией, разыгравшейся на трассе, разбитые жизни, сломанные судьбы, подорванное здоровье. Всемирный день памяти жертв ДТП в этом году выпадет на 19 ноября (третье воскресенье месяца). В преддверии этой даты по всей республике проходит акция «Оставайтесь живыми!».

Брифинг в редакции «Советской Чувашии» был посвящен безопасности дорожного движения. Начальник Управления ГИБДД МВД по Чувашии Владимир Романов привел печальную статистику — хотя за десять месяцев этого года количество ДТП снизилось на 12,1% по сравнению с таким же периодом прошлого, число погибших в дорожных авариях (в том числе и детей до 16 лет) выросло на 6,2%. Напомнил Романов и о крупном сентябрьском ДТП в Цивильском округе. На автодороге А-151 «Калиновка — Медикасы» водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением, машина оказалась в кювете и несколько раз перевернулась. Два человека погибли от травм сразу, третий умер по дороге в больницу. Еще двое были госпитализированы.

В октябре в дорожных инцидентах лишились жизни 20 человек. И ноябрь продолжает собирать жертвы. Третьего числа на 731-м километре федеральной трассы М-7 в Козловском муниципальном округе кроссовер «Мицубиси Аутлендер» выехал на встречку и столкнулся с большегрузом «Скания». Водитель и трое пассажиров кроссовера погибли, все они были жителями Казани, а направлялись в Марий Эл. А вот совсем недавний случай, информация о котором разлетелась по интернету. Позавчера вечером в Чебоксарах на улице Мичмана Павлова возле дома № 19 «Тойота» протаранила «Газель», припаркованную на обочине. 36-летний водитель иномарки погиб еще до приезда скорой.

Сегодня важно достучаться до каждого, считает руководитель Управления ГИБДД. Ведь все мы участники дорожного движения — водители, пассажиры, пешеходы, и у каждого из нас жизнь только одна. Между тем недавно, заметил он, шел ливень, а общий поток машин держал скорость около 100 км в час, и это на мокрой дороге, вечером.

Прозвучало еще несколько цифр. В этом году на совести пьяных водителей (к слову, некоторые садятся за руль и под наркотическим «кайфом») — 25 жертв. Погибли 10 мотоциклистов, но многие из них по-прежнему продолжают игнорировать защитный шлем… «Если мне докладывает дежурный, что сегодня погибших нет, — это счастье», — сказал Владимир Романов.

«Часто вижу — в одной руке у водителя телефон, а в другой руль. Так можно и не успеть среагировать на постоянно меняющуюся дорожную ситуацию, — взял слово член Общественной палаты республики, архиепископ Чебоксарский и Чувашский Савватий. — Автомобиль — средство повышенной опасности, и об этом надо помнить. А то бывает и так: некоторые получат права, пять лет проездят, начинают считать себя опытными и расслабляются. Я более тридцати лет машину вожу и знаю, о чем говорю. Давайте проявлять любовь к себе и окружающим, в том числе и на дорогах». Владыка отметил, что ушло из лексикона такое понятие, как «водительское братство», когда все помогали друг другу. А ведь и верно — сейчас все больше разбираются, у кого какая тачка и кто на дороге круче.

«Страшно видеть, как переломаны после аварий дети, — кровь, осколки костей. Вот бы заставить посмотреть на это водителей-нарушителей! А как сказать ребенку, что у него погибли папа или мама? — эти слова главного врача Республиканской детской клинической больницы, детского хирурга Анатолия Павлова болью отдались в сердце. — Если ребят вовремя привозят, врачи еще успевают их спасти. Но сколько из них остается инвалидами? Когда дети попадают в беду, всегда виноваты взрослые. Думать о последствиях нужно заранее».

Заместитель министра образования Чувашии Марина Лежнина рассказала о тесном сотрудничестве с ГИБДД. Правила дорожного движения малыши изучают уже в детсаду. Профилактическая работа ведется и со школьниками. Организуются ежемесячные акции, чтобы ребята знали, как вести себя на улице, в общественном транспорте, в автомобиле. Очень важно прививать азы безопасности в тандеме с родителями. Взрослым надо чаще обращать внимание на себя, ведь дети их копируют. Пробежала мама на красный свет. «Ага, значит, все-таки можно», — думает ребенок.

«Бывает и так, что родители показывают чаду не самую безопасную, а самую короткую дорогу, — согласилась уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова. — Начинать взрослым надо с себя». Например, папы и мамы покупают своим детям скутеры, мопеды. При этом никто не вспоминает о правах: все равно, мол, в деревне будет кататься, а там никакого движения.

Вспомнили на брифинге и о светоотражателях. Эта защита не позволит пешеходу стать невидимкой серыми вечерами. Тем более что многие подростки сегодня не вынимают из ушей наушники. «И все-таки: насколько эти отражатели эффективны?» — поинтересовались журналисты. В ответ Владимир Романов достал из кармана и продемонстрировал яркий желтый жилет: «Я сам такой надеваю. И меня видно». Впрочем, эти защитные маячки разные. Можно светящийся в темноте смайлик на сумку прикрепить. А вот на одежде ребенка яркие полоски должны быть спереди, сзади и по бокам.

Каждый, кто видит непорядок на дороге — от лихача, садящегося на водительское кресло, до дерева, закрывающего обзор, может позвонить в Управление ГИБДД или в полицию. Так человек проявит свою гражданскую позицию и поможет спасти чью-то жизнь.