Африка стремится сотрудничать с Чувашией

В республике с визитом побывала делегация Республики Мали. На встрече в Минэкономразвития шла речь о налаживании партнерских связей с Чувашией в торгово-экономической сфере.

На сегодня торговый оборот между нашей республикой с такими странами, как Мали, Нигер, Того, Сенегал, отсутствует. Поэтому особое внимание на встрече уделялось обсуждению перспектив взаимовыгодного сотрудничества. Представителям Мали был презентован весь экономический и логистический потенциал республики, меры региональной поддержки экспорта и условия развития бизнеса на территории особой экономической зоны «Новочебоксарск» и территории опережающего развития «Канаш».

Как отметил генеральный директор компании SCA, президент ассоциации Kalanko Умар Сидибе, «у нас большой интерес к сотрудничеству с Россией. Мы хотели бы понимать ваши возможности в различных сферах и каким образом мы могли бы связать работу между Чувашией и Республикой Мали, а также другими регионами Африки». Гости также проявили большой интерес к образованию в Чувашии. Умар Сидибе с гордостью рассказал, что сам получал образование в России. А ему в ответ сообщили, что в нашей республике на сегодня обучаются около 3,5 тысячи иностранных студентов, в том числе 5 студентов из Нигерии, по одному — из Мали и Того.

Итогом встречи стало обсуждение прибытия двух делегаций с представителями Мали, Того, Гвинеи, Сенегала и Республики Нигер уже в начале декабря. На базе ЧГУ имени Н.Н. Ульянова и ЧГПУ имени И.Я. Яковлева планируется проведение двух конференций. «В рамках вашего визита в декабре есть предложение организовать биржу контактов ваших и наших предприятий. Но для того чтобы она прошла успешно, необходимо понимать, какая продукция и какой ее объем вам интересен. И в целом какая кооперация может сложиться между нашими регионами», — отметила первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Надежда Столярова.