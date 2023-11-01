Чувашский хуплу покорил Воронеж

В ноябре в Воронежской области прошел районный фестиваль национальных культур «Мы дружбой едины». Участие в нем принял и ансамбль чувашской песни «Чӑваш Ен» из села Васильевка Бутурлиновского района.

Как рассказывают местные СМИ, в этом селе чуваши, приехавшие в Черноземье на заработки, проживают почти полвека. Первопроходцем стала молодая девушка Валентина Семенютина из деревни Верхнее Турмышево Батыревского района в 1976 году перебравшаяся в Васильевку, и устроившаяся на ферму дояркой. В те годы жизнь в селе кипела: работали школа, Дом культуры, участковая больница, мельница, аптека, молокозавод, хлебопекарня, магазины… И не удивительно, что через четыре года к Валентине приехала и младшая сестра Александра. А вскоре к ним присоединилась и семья Салминых. «Нас, чувашей, стало больше, и остались мы жить в Васильевке, обзавелись семьями, родили детей, — рассказывают переселенцы. — Теперь на Бутурлиновской земле растет уже наше третье поколение — наши внуки».

Правда, со сцены о себе и своей культуре соплеменники заявили только недавно, создав в Васильевке фольклорный ансамбль «Чӑваш Ен». В начале 2022 года в районе открыли Дом дружбы, который объединил представителей разных национальностей. Это событие и послужило поводом к появлению ансамбля. По словам руководителя культурного центра «Возрождение» села Васильевка Инны Писаревой, дебютом для чувашского ансамбля стало выступление на открытии Дома дружбы. А потом понеслось! «Чӑваш Ен» начал участвовать во всех проводимых в регионе мероприятиях: в «Диалоге культур», фестивале национальных культур «Территория дружбы», межрайонном фестивале «Россия — общий дом», праздновании 95-летия образования Бутурлиновского района и многих других. На мероприятиях артисты ансамбля знакомили со своей культурой, традициями, народными ремеслами, одеждой. А нынче на фестивале «Воронеж многонациональный» артисты из Васильевки представили национальный чувашский обряд «Улах». К слову, фестиваль «Воронеж многонациональный» нынче прошел уже в 13-й раз.

О чувашском коллективе «Чӑваш Ен» теперь знают во всей Воронежской области, приглашают на все культурные мероприятия. В Доме культуры села Васильевка организована выставка, на которой представлены народные костюмы жителей Чувашии, их кухонная утварь, есть даже букварь на чувашском языке.

А на фестивале национальных культур «Мы дружбой едины» главной изюминкой стал огромный стол, за которым участники рассказывали о своей традиционной еде. Каждый желающий мог попробовать угощения и даже узнать рецепт, чтобы приготовить понравившиеся блюда дома. Многих гостей праздника впечатлил чувашский хуплу — большой закрытый пирог с рубленым мясом и луком. В старину мясо во многих семьях было только по праздникам, поэтому и хуплу пекли только в праздники, говорили «авторы» пирога. И добавляли: «Если попадешь за чувашский стол, голодным не останешься!»

Публикуется в рамках проекта «Культурные ценности. Наследие. Самобытность», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии