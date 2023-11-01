Бизнес-интерактив: посетители ВДНХ играют в монополию по-чувашски

Необычный интерактив запустили у стенда Чувашии на международной выставке-форуме «Россия». Посетителям предлагают почувствовать себя крупными бизнесменами, сыграв в настольную игру «Чувашия — территория успеха». Об этом сообщает госпаблик регионального Минэкономразвития.

Суть интерактива состоит в том, чтобы выгодно инвестировать в покупку игрушечных чувашских предприятий и «оставить ни с чем» своего соперника. Правила игры напоминают всем известную «Монополию». Но у чувашской версии всё-таки есть отличие, — уверяют в Минэкономразвития республики.

«Например, в «Монополии» нельзя получить поддержку центра «Мой бизнес», а в нашей версии можно. Причем от всех институтов. Ведь с господдержкой бизнесменам легче «ходить» не только по игровому полю, но и в реальной жизни», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

В госпаблике регионального министерства также рассказали, какой приз ожидает самых успешных бизнес-стратегов по итогам игры. 45 везунчиков отправятся в тур «Великий Волжский Путь» и уже своими глазами смогут увидеть, как в Чувашии работают заводы и фабрики.