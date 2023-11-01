Школьные повара повысили квалификацию

Как уже известно, питание в сельских школах перешло на аутсорсинг — теперь им занимаются предприятия потребкооперации. И в каникулы, пока классы пустовали, специалисты Чувашпотребсоюза решили подучить работников пищеблоков школьных столовых.

Вместе с опытными поварами, технологами Чебоксарского кооперативного техникума они подробно изучили технологические карты, санитарные нормы и правила, предъявляемые к организации школьного питания. В Кашмашской школе Моргаушского округа опытом с коллегами поделились заведующая учебной частью Чебоксарского кооперативного техникума Наталья Учкина, завпроизводством ООО «Общепит» Моргаушского райпо Елена Максимова, технолог Нина Колбасова.

Чувашия — первый российский регион, где полностью централизовано школьное питание. Все школьные столовые переданы на аутсорсинг потребительским обществам, комбинатам школьного питания и индивидуальным предпринимателям. Организации Чувашпотребсоюза кормят детей в 105 образовательных учреждениях. В качестве поставщиков продукции привлечены местные товаропроизводители, владельцы ЛПХ, самозанятые. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.