10 ноября — последний день приема заявок на конкурс «Мастер коммуникаций»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пока желание участвовать изъявили более пятисот человек из 71 региона России.
Только за прошедшую неделю число конкурсантов увеличилось на 95 человек. Расширилась и география проекта. Больше всего заявок (156) поступило из Чувашии и Москвы, 14 человек представляют Нижегородскую область, 13 — Санкт-Петербург. Присоединились к профессиональному турниру и специалисты из Пермского края, Татарстана, Ленинградской и Свердловской областей, а также Кыргызстана. Не остались в стороне и новые территории страны: ряды участников, например, пополнил главный специалист администрации города Ясиноватая ДНР Руслан Пахомов. Конкурсанты работают в разных организациях — от местных администраций до федеральных министерств и международных ИТ-компаний. Во время испытаний их ждут не только рабочие кейсы, но и образовательные бонусы, карьерные предложения. А самые талантливые попадут в ТОП-50 лучших мастеров коммуникаций. Финал и награждение победителей пройдут 7 декабря в Чебоксарах.

Опубликовано: 9 ноября 2023 г.


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