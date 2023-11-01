10 ноября — последний день приема заявок на конкурс «Мастер коммуникаций»

Пока желание участвовать изъявили более пятисот человек из 71 региона России.

Только за прошедшую неделю число конкурсантов увеличилось на 95 человек. Расширилась и география проекта. Больше всего заявок (156) поступило из Чувашии и Москвы, 14 человек представляют Нижегородскую область, 13 — Санкт-Петербург. Присоединились к профессиональному турниру и специалисты из Пермского края, Татарстана, Ленинградской и Свердловской областей, а также Кыргызстана. Не остались в стороне и новые территории страны: ряды участников, например, пополнил главный специалист администрации города Ясиноватая ДНР Руслан Пахомов. Конкурсанты работают в разных организациях — от местных администраций до федеральных министерств и международных ИТ-компаний. Во время испытаний их ждут не только рабочие кейсы, но и образовательные бонусы, карьерные предложения. А самые талантливые попадут в ТОП-50 лучших мастеров коммуникаций. Финал и награждение победителей пройдут 7 декабря в Чебоксарах.