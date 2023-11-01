«Химики» добились исторических медалей

Футбольный клуб «Химик-Август» провел предпоследнюю встречу переходного сезона второй лиги дивизиона Б в четвертой группе — в гости к подопечным Александра Ешкина приехала новотроицкая «Носта», которая стремилась догнать вурнарцев в турнирной таблице.

После минимальной победы над «Рубином-2» вурнарцы готовились к тяжелой игре в родных стенах с «Ностой». Предстоящий матч имел колоссальное значение для обоих коллективов. В случае победы «химики» закреплялись на втором месте и при наилучшем раскладе могли побороться за лидерство в четвертой группе с командой «Торпедо Миасс». А гости из Новотроицка при положительном результате имели шансы включиться в борьбу за заветное «серебро».

…Перед началом игры с матча в Миассе, стартовавшего на час раньше, пришли хорошие новости — середняк чемпионата «Уралец-ТС» после первого тайма вел у торпедовцев 1:0. Данный результат повышал шансы «золотого матча» в Вурнарах — ведь волею календаря в заключительном туре «Химик-Август» сыграет в родных стенах именно с «Торпедо Миасс». Поэтому после стартового свистка матча с «Ностой» вурнарцы устремились в атаку. И даже забили гол на третьей минуте. Но вот незадача — взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Однако в дальнейшем игра не изобиловала опасными моментами. Только в середине второго тайма болельщики схватились за голову, когда Никита Ярославкин плотным ударом сотряс штангу ворот гостей. Кульминационный же момент наступил на 83-й минуте — после розыгрыша штрафного Владислав Сайгушев хлестким ударом отправил мяч в ворота «Носты». В итоге вурнарцы выиграли 1:0, но при этом и торпедовцы в параллельной встрече все-таки добились волевой победы со счетом 3:1. Несмотря на матч последнего тура в Вурнарах, «Химик-Август» обеспечил себе второе место в турнирной таблице, а соперники из «Торпедо-Миасс» досрочно одержали победу.

«Завоевав серебряные награды, мы попали в историю, — сказал Александр Ешкин на пресс-конференции после матча. — Долгое время в Чувашии не существовало профессионального футбола и вот уже на второй год выступлений в профессиональной лиге мы заняли второе место. Это очень весомое достижение. Мы готовились к борьбе на каждом участке поля, и я очень рад, что футболисты проявили сильный характер!»

КСТАТИ

В заключительном туре чемпионата «Химик-Август» в родных стенах примет «Торпедо Миасс». Турнирного значения эта встреча уже не имеет, но матч обещает быть интересным и зрелищным. Состоится игра 12 ноября, начало в 13.00.