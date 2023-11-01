В рамках «Недели межрелигиозного диалога»в УФСИН Чувашии состоялся круглый стол

В рамках Недели межрелигиозного диалога состоялся круглый стол на тему «Взаимодействие территориального органа ФСИН России с основными традиционными для России религиозными объединениями. Проблемные вопросы и пути решения».

В мероприятии приняли участие помощник начальника Управления по организации работы с верующими Алексей Павлов, первый заместитель председателя национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Хайдяр Сафиуллин и сотрудник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Чувашии Сергей Иванов.

Актуальной и важной темой обсуждения стала профилактика религиозного экстремизма среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Протоиерей Алексей Павлов подчеркнул перед собравшимися, что очень важно вести совместную работу духовенства и работников УИС по нравственному просвещению и профилактике идеологии псевдорелигиозных учений среди осужденных.