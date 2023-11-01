Более двух десятков медалей на одну команду

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представители Чувашии завоевали 23 награды различного достоинства на всероссийских соревнованиях среди лиц с интеллектуальными особенностями развития по тхэквондо-пхумисэ, прошедших во Владимире. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, поздравивший наших спортсменов и тренеров с хорошим выступлением.

По итогам турнира на счету атлетов из Чувашии 14 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые награды. Больше всего медалей в копилку команды принесли Аркадий Давыдов и Алина Рябова (три «золота»), Анастасия Яковлева и Алексей Сергеев (два «золота» и «серебро»). Полный комплект наград собрали Дмитрий Николаев и Злата Кириллова.

Опубликовано: 8 ноября 2023 г.


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