В Чебоксарах споет Дмитрий Риберо-Феррейра

Вокруг света в ритме танго и румбы

Как вы думаете, можно ли совершить кругосветное путешествие, не покидая зрительного зала? Певец Дмитрий Риберо-Феррейра считает, что да. Впрочем, его голосу подвластно и не такое! Программа «Романтика романса» на телеканале «Россия-Культура» и международный конкурс «Романсиада», где соревнуются лучшие в жанрах вокальной лирики, десятки сольных концертов в год и поклонники по всему миру… А 9 ноября именитый гость споет в Чувашской государственной филармонии сразу на нескольких языках.

«L’amour. Любовь. Amore» — так называется его гастрольная программа, в которую войдут русские, итальянские, французские, испанские и английские песни о самом прекрасном чувстве на земле. Все эти шлягеры, будь то «Ojos Verdes», «The world we knew» или «Не спеши», мы помним в исполнении Фрэнка Синатры, Андреа Бочелли и Муслима Магомаева. Однако на этот раз слушателей ждет абсолютно новое прочтение знакомых мелодий. Прежде всего из-за уникального тембра солиста.

Бас-баритон можно услышать вживую довольно редко, поскольку это так называемый промежуточный голос, обладающий характерными чертами и баса, и баритона со свободными верхами, массивными нижними нотами и мощным звучанием в центральном регистре. Кроме того, артист превосходно танцует вальс, танго, румбу и мамбо, с легкостью подыгрывает себе на шейкере и сам ведет свои концерты, общаясь с публикой как настоящий шоумен.

Жизнь Дмитрия Риберо-Феррейра — это тоже одно большое признание в любви к музыке. Поступив в школу для одаренных детей, он занимался на фортепиано, виолончели и гитаре. Овладел основами академического пения и актерского мастерства в Манхэттенской школе музыки и в Институте театра и кино Ли Страсберга (Нью-Йорк). Пел на оперных сценах Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии и других стран, получил премию The Arts в области вокального искусства (США).

Но больше всего солист любит выступать в России, где каждая встреча со зрителем превращается в грандиозный праздник души и сердца. «Выходить на российскую сцену — огромное счастье! Ваша публика отличается какой-то особой теплотой, искренностью, умением поддержать, вдохновить, заставить поверить в то, что музыка действительно способна сотворить чудо. Такое отношение дорогого стоит», — говорит певец.

КСТАТИ

Мама Дмитрия Риберо-Феррейра — известная советская актриса Любовь Полехина. Она родилась в деревне Васильевка Курской области, окончила ВГИК в мастерской народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой и работала на киностудии имени М. Горького. В числе ее работ — роли в фильмах «И это все о нем», «Юность Петра», «С любимыми не расставайтесь» и многих других. Выйдя замуж за своего однокурсника из Колумбии, кинорежиссера Марио Риберо-Феррейра, снявшего популярный сериал «Бетти-дурнушка» (в российской версии — «Не родись красивой»), Любовь Тимофеевна улетела в Латинскую Америку. Там она работала на телевидении, снималась в киноновеллах, а затем переехала в США и открыла актерскую школу в Майами. В 2000-е годы вернулась в Россию, иногда появляется на экране. Младшая сестра певца Милена пошла по стопам родителей.