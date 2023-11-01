«Серебряные» волонтеры поддерживают наших бойцов и помогают их матерям

Солдату с любовью…

«Во все времена женщины переживали за своих мужчин: сыновей, мужей, внуков. Но унывать и жаловаться на судьбу — не в наших традициях», — рассказывают в Алатырском комплексном центре социального обслуживания населения, где на днях передали очередной гуманитарный груз для участников СВО.

Посылки, в том числе и для бойцов, проходящих реабилитацию в госпиталях, собирали «серебряные» волонтеры центра вместе с матерями участников спецоперации. «От переживаний, конечно, никуда не денешься, поэтому лучше направить свои силы действительно на важные дела, на помощь нашим ребятам», — считают добровольцы, которые еще прошлой зимой одними из первых запустили акцию по сбору предметов первой необходимости для участников спецоперации «Солдату с любовью».

Теперь в Алатырском КЦСОН реализуется новый проект «СВОя семья», направленный и на поддержку матерей участников спецоперации. Для женщин проводятся интересные встречи, мастер-классы, обучение работе с гаджетами. Вместе они плетут маскировочные сети, вяжут и шьют теплые вещи для воинов. А главное, что в трудную минуту ожидания, пока их сыновья вдали от дома защищают Родину, женщины не одни и в лице своих подруг всегда могут найти поддержку.

«Для женского сердца нет разницы, твой ребенок там или соседский. Они все наши мальчишки, родные и любимые. Многие спрашивают, чем можем помочь, и отзываются. Каждый старается приблизить Победу и ждет возвращения ребят», — рассказала руководитель проекта Зоя Бусоргина.

Новые посылки солдатам собрали и неравнодушные жители Мариинско-Посадского округа. Ученики из первой гимназии и юные читатели Мариинско-Посадской детской библиотеки написали защитникам-землякам трогательные открытки. Партию коробок с полезными вещами, которые обязательно пригодятся как в военно-полевых условиях, так и в госпиталях, передал на днях в фонд «П?рле» и Ибресинский женсовет. С начала октября женщины в окружном Центре развития культуры изготавливали защитные сети для маскировки блиндажей и военной техники. Говорят, мастерская работала с утра до вечера. В каждый лоскуток мастерицы вкладывали свою любовь и заботу, по их словам, это возможность спасти чью-то жизнь, защитить наших ребят.