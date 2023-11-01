«Сокол» вернулся из Липецка не с пустыми руками

Хоккейный клуб «Сокол» (Новочебоксарск) отправился в очередную выездную серию игр в рамках первенства НМХЛ. Первая остановка наших перспективных хоккеистов под руководством Александра Протаповича состоялась в Липецке, где дружину ожидали две встречи с одноименной командой.

Новочебоксарцы уже вкатились в нынешний спортивный сезон. Однако осечка в первом матче на домашнем льду против аутсайдера лиги коллектива «Тверичи-СШОР» заставляла тренерский штаб искать оптимальные сочетания хоккеистов для следующих матчей.

Конечно, взаимопонимание и командная «химия» могли сыграть огромную роль в предстоящих матчах против клуба «Липецк». Тем паче, что у «Сокола» была возможность максимально приблизиться к сопернику в турнирной таблице.

Первая встреча стартовала с обоюдоострых атак обоих коллективов — у владений вратарей возникали опасные моменты, но до поры до времени голкиперы команд оставляли ворота на замке. Высокие скорости, жесткие силовые приемы — все как любят хоккейные гурманы. Но ближе к концовке первого периода усилиями Данилы Виноградова новочебоксарцы открыли счет в матче. Лидерство «Сокола» продолжалось до экватора встречи, когда хозяева отыграли шайбу.

Липчане больше атаковали владения вратаря «Сокола» Ивана Устинова, но наш голкипер выручал, казалось, в самых безвыходных ситуациях. В начале заключительной двадцатиминутки дебютную шайбу за «Сокол» забросил защитник Эрик Мамаев. И вот уже победа шла в руки к новочебоксарцам, но хозяева были против такого расклада и снова сравняли цифры на табло. Только за последнюю минуту могли отличиться обе команды — настолько обоюдоострый хоккей демонстрировали игроки. Однако основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. А в серии буллитов, благодаря великолепно исполненным броскам двух Ярославов — Коловского и Добровольского, наши хоккеисты отпраздновали победу и заработали два очка!

КСТАТИ

После первого матча в раздевалке «Сокола» памятной шайбы был удостоен защитник Эрик Мамаев, забросивший первый гол за новочебоксарцев, а голкипер Иван Устинов был признан лучшим игроком встречи и стал обладателем золотой каски — переходящего приза для проявившего свои способности хоккеиста в составе «Сокола».

А вот повторный матч с первых минут складывался не по сценарию подопечных Александра Протаповича. К началу второго периода новочебоксарцы уже проигрывали 0:2. Правда, лучшему снайперу «Сокола» Тимуру Соловьеву за считанные минуты удалось вернуть интригу в матч, но дальше голы залетали только в ворота нашей команды.

Итоговый счет — 6:1 в пользу «Липецка».