Студенты из Чувашии на соревнованиях по самбо выложились на все сто

Представители нашей республики показали отличные результаты на Всероссийских соревнованиях «Кубок студенческой лиги самбо». Соревнования прошли в Казани. Кстати, Чувашию на турнире представляли спортсмены, которые уже проявили себя на международной арене.

В состязаниях участвовали порядка 200 самбистов из 34 российских вузов. Соревнования проходили по программе боевого и спортивного самбо. На протяжении всего турнира представители Чувашии поступательно шли по турнирной сетке и побеждали в условиях серьезной конкуренции, но в итоге остались без «золота».

Больше всего наград в медальную копилку чувашской команды положили студенты ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Как сообщили в Минспорте Чувашии, второе место занял Фарход Рахмоналиев в весе до 58 кг. Также серебряным призером в весовой категории до 50 кг стала Софья Емелюкова, которая ранее выигрывала «серебро» на Кубке мира по самбо в Сербии. Замкнули тройку призеров Полина Гузанова и Константин Кузнецов в весе до 65 кг и 71 кг соответственно.

Отрадно, что бронзовую награду в весовой категории до 64 кг завоевал представитель ЧГУ имени И.Н. Ульянова Павел Иванов. Кстати, Павел недавно стал победителем первенства мира по самбо, которое проходило в Киргизии.