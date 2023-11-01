Никто не уехал без медали 

Воспитанницы чувашской школы вольной борьбы завоевали четыре награды на проходящем в Москве турнире «Борцовская Лига Поддубного». Как сообщили в Минспорта Чувашии, «золото» в весовой категории до 57 кг взяла Вероника Чумикова. В финальном поединке подопечная Ольги Смирновой победила Марину Симонян из Ростовской области со счетом 7:0. Также на вершине пьедестала почета оказалась Анастасия Яковлева в весе до 62 кг. В весовой категории до 55 кг Анастасия Яндушкина заняла второе место, а третьей стала еще одна представительница нашей республики Наталья Прокопьева.
Опубликовано: 1 ноября 2023 г.
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