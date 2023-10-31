И у малых рек большой потенциал

Не каждый город имеет в своем арсенале водные пространства. Столице Чувашии в этом плане повезло, она расположена на берегу Волги. Но есть еще и малые голубые артерии, которые при профессиональном подходе могут улучшить качество городской среды, соединив природу и благоустройство. Чебоксары подключились к шестому сезону Всероссийского образовательного проекта «Моя река».

Проект, организованный Единым институтом пространственного планирования РФ при поддержке Минстроя РФ, охватывает сейчас 19 российских вузов. Стартовал он в 2018 году, и за это время студенты при поддержке преподавателей разработали концепции развития прибрежных территорий Москвы-реки, Химкинского водохранилища и Яузы, реки Оки в Калуге и искусственных озер в Тульской области.

В столице Чувашии проект «Моя река» собрал более 50 участников из Чебоксар, Москвы, Казани, Самары, Йошкар-Олы, Калуги, Тулы, Ярославля. Два дня студенты с картами в руках изучали окрестности, спорили, обсуждали, выдвигали идеи. Немало километров пришлось одолеть пешком. Гидом выступил главный архитектор Чебоксар Павел Корнилов.

Творческая молодежь прошла вдоль русла малой реки Кукшум — от проспекта И. Яковлева до Эгерского бульвара. На ее берегах обосновались гаражи, пустыри, местами речка заболочена. А будущие архитекторы заглянули в завтра — и увидели здесь сформированную береговую линию, пешеходные связи с жилой застройкой, оформленные выходы к воде, уютные парки и даже сезонные развлечения. Например, зимой можно оборудовать на ледяном зеркале катки. «На малые реки стоит обратить внимание — они могут стать изюминкой в оформлении города. Есть методики, которые позволяют сделать их благоустроенными и притягательными», — заверили ребята.

МИХАИЛ КОЛЕДА,

министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики: «Сотрудничество со студентами лучших архитектурных школ страны имеет важное значение для Чувашии. В этом году завершилось благоустройство Московской набережной Чебоксар, но все еще остается актуальным вопрос благоустройства Казанской набережной. Также в республике разрабатывается проект «Три реки», предусматривающий развитие рек Сугутка, Трусиха и Чебоксарка. Проектом не охвачена река Кукшум, и существует необходимость ее интеграции в городскую среду. Уверен, что концепции, разработанные будущими архитекторами, лягут в основу проектов благоустройства этих территорий».

Затем выездной семинар переместился ближе к речному порту, на улицу Прибрежную с частным сектором. Город явно повернулся к студентам совсем не парадной своей стороной. Однако ребята сразу заметили: «Шикарный рельеф, дающий массу возможностей». И прежде всего за счет перепада высот. Поскольку на этой территории есть пруды, можно сделать, скажем, водные каскады. И это только одна из множества идей.

Гости прогулялись по пока еще не благоустроенной Казанской набережной до речного порта. На волжские склоны так и просятся терренкуры, по которым удобно спускаться к воде. А вот преображенная Московская набережная будущим специалистам понравилась — красиво, современно, стильно. На второй день студенты отправились в Заволжье, в поселок Сосновка, — им уже рассказали о прекрасных сосновых лесах, а это значит, у левобережья большой рекреационный потенциал.

Как отметил Павел Корнилов, в Чебоксарах были выбраны пять принципиально разных площадок. И если, например, левобережье связано с отдыхом, то побережье реки Кукшум урбанизировано, ее окружает плотная застройка. Задачи перед молодежью стоят самые разные, что позволит будущим градостроителям раскрыть не только возможности территорий, но и свои собственные. «Ждем смелых проектов!» — обратился главный архитектор Чебоксар к студентам.

Несмотря на плотный график работы, гости успели составить впечатление о столице республики. «Многие из участников проекта в Чебоксарах впервые, и они вдохновлены удивительными видами города, его особенной, душевной атмосферой, — рассказала одна из кураторов проекта «Моя река» Екатерина Агеенко. — Нас радушно приняли здешние специалисты, они были открыты к конструктивному диалогу, мы много и продуктивно общались».

Впереди у студентов — тщательная работа над идеями, родившимися в Чебоксарах. В следующем году на финальном смотре-конкурсе они представят свои проектные решения, которые пополнят банк предложений по дальнейшему развитию города.