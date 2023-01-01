Борец Сергей Козырев и болезнь одолел, и медаль завоевал

Представитель Чувашии и член сборной России по вольной борьбе Сергей Козырев стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе в возрасте до 23 лет. Соревнования завершились в столице Албании — Тиране. На пути к заветной медали нашему спортсмену пришлось столкнуться с серьезными трудностями.

После победы в первенстве страны по вольной борьбе, о которой «СЧ» рассказывала, у Сергея оставалось еще много времени, чтобы подойти в отличной форме к главному международному старту конца сезона. И тренировки уже должны были начаться со дня на день… Но все пошло не по плану. Главный тренер сборной Чувашии по вольной борьбе и наставник Сергея Арсен Келехсаев рассказал в беседе с корреспондентом «СЧ», что подготовка нашего борца к первенству Европы получилась скомканной из-за болезни.

«Конечно, мы надеялись на золотую медаль, но при подготовке к турниру возникли сложности — из-за болезни Сергей три недели не мог полноценно тренироваться. В итоге ему не удалось подойти в пиковой форме к первенству Европы, — сказал Келехсаев. — Когда Сергей выздоровел, то уже оставалось мало времени на набор оптимальных кондиций. У него были только легкие и втягивающие тренировки».

Несмотря на все трудности, Сергей поехал на первенство Европы с хорошими шансами на успех. Уже в первой схватке с представителем Молдовы Раду Лефтером Сергей сразу взял быка за рога и после нескольких удачных приемов к концу первого отрезка вел в счете 7:0. Однако в самый неподходящий момент последствия болезни дали о себе знать — наш борец попал в небольшую функциональную яму, а оппонент этим воспользовался. В итоге счет поединка 8:8, но по последнему действию дальше прошел спортсмен из Молдовы. После обидного поражения Сергей Козырев взял себя в руки. Сначала в утешительной схватке со счетом 7:0 наш борец выиграл у украинского спортсмена Давида Мчедлидзе. А уже в битве за «бронзу» благодаря красивым и эффектным приемам Сергей за полторы минуты одержал досрочную победу (10:0) над представителем Индии Сахил Сахилом.

«Как удалось, несмотря на обстоятельства, выиграть медаль? У Сергея большой опыт выступлений на статусных и престижных соревнованиях — все-таки участник Олимпийских игр и призер чемпионата Европы, — сообщил Арсен Келехсаев. — После первой неудачной схватки он проанализировал состояние и продумал стратегию на следующие поединки, чтобы сохранить и правильно распределить силы».

После первенства Европы Сергей Козырев (по национальности осетин) выступит 3 ноября в Москве в матчевой встрече по вольной борьбе «Северная Осетия против Дагестана» в рамках международной Борцовской Лиги Поддубного. Далее спортсмена ожидает месячный восстановительный период, и уже в декабре стартует подготовка к Гран-при Ивана Ярыгина — отборочному соревнованию к взрослому чемпионату Европы.