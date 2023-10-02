Чувашские танкисты не отступают

Наш земляк Андрей Семенов представлен к ордену Мужества и награжден Георгиевским крестом IV степени за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные самоотверженность и мужество. В июне этого года старший сержант Семенов, командир танкового взвода с позывным «Чапай», в ходе оборонительных боев в селе Макаровка со своим экипажем уничтожил два танка ВСУ. Боевая машина Андрея первым выстрелом сразила вражеский танк, вынудив второй развернуться и покинуть населенный пункт. Андрей не остановился и вступил в танковую дуэль с машиной ВСУ. Несмотря на выход из строя системы управления огнем и приказ выйти из боя, «Чапай», советуясь по радиосвязи с командиром роты, продолжил бой, устранил неисправность и уничтожил врага. «Андрей Семенов пополнил плеяду достойнейших славных бойцов Чувашии, которые мужественно и доблестно выполняли и выполняют поставленные боевые задачи», — написал в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев.