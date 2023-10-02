Студентка, спортсменка и просто красавица вышла замуж

Студентка отделения журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, титулованная гимнастка Евгения Леванова объявила о своем замужестве. Супруг — известный фигурист Максим Ковтун. Он — четырехкратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы. У Левановой пять золотых медалей чемпионатов мира в художественной гимнастике. Получилась спортивная семья с внушительной коллекцией наград разных достоинств.

О своих взаимоотношениях пара объявила еще несколько лет назад. Любопытно, что познакомились (хотя наверняка заочно знали друг друга) Евгения и Максим… в бане. «Это произошло на олимпийской базе в Новогорске — в бане. Так совпало, что в тот вечер гимнастам устроили совместный банный вечер с фигуристами. Там вообще часто объединяют разные виды спорта в банном комплексе. Я обычно в баню не хожу, но тут моя подруга попросила сходить с ней за компанию. Так же случилось и с Максимом: друг уговорил его прийти», — рассказывала Леванова в интервью «Газете.Ru».

После этого Максим связался с Евгений в соцсетях, они начали общаться — «и все закрутилось». Предложение фигурист сделал еще два года назад, но саму свадьбу решено было отложить до окончания Олимпиады-2024 в Париже. Однако современные реалии вокруг отечественного спорта, получается, приблизили торжество.

В свадебное путешествие они отправились в Индию, откуда выложили в соцсетях фотографии — с яркими главными героями и аналогичной атмосферой вокруг них.

Браки между спортсменами не редкость, они образуются и «по профильным дисциплинам». Несколько лет назад появилась семья гимнастов Никиты Нагорного и уроженки Новочебоксарска Дарьи Спиридоновой. Летом этого года «СЧ» писала, что они стали счастливыми родителями мальчика. Сына назвали Марком.