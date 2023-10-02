В особняке купца Ефремова прозвучат романсы Александра Гурилева

Для прекрасных дам и гусаров

Его романсы уходили «в люди» буквально из-под пера. Их исполняли салонные певцы и цыганские хоры, оперные дивы и воспитанники пансионов. А все потому, что ясность и простота мелодики сочетаются в них с богатством гармонической палитры, элегичность и созерцательность — с эмоциональностью и пылкостью чувств. Но главное, что отличает музыкальный язык Александра Гурилева, — исключительная русская песенность, близкая сердцу каждого из нас… В нынешнем году по всей стране проходят торжества к 220-летию композитора. Артисты Чувашской государственной филармонии не остались в стороне от памятной даты и завтра дадут концерт в особняке купца Федора Ефремова.

Место встречи со зрителем выбрано не случайно. Изысканный интерьер ефремовского дома, расположенного на одной из старейших улиц города, даст возможность ощутить себя прекрасной дамой или гусаром и перенесет слушателей в атмосферу балов XIX века, когда жил и творил композитор. Будучи современником классиков русской музыки Михаила Глинки и Александра Даргомыжского, он не только повлиял на развитие отечественной вокальной культуры, но и прославился как настоящий мультиинструменталист. Играл на фортепиано, скрипке и альте, давал частные уроки и корректировал ноты.

Но больше всего, конечно же, любил сочинять, причем именно для голоса, ведь более тонкого музыкального инструмента, способного передать самые сокровенные переживания, не найти. И неважно, что звучит — философское размышление о быстротечности жизни «Улетела пташечка» или любовное признание «Вам не понять моей печали», шуточная песня о непростой девичьей доле «Сарафанчик» или нежное посвящение «Фонтану Бахчисарайского дворца». Кстати, в этом романсе на стихи Александра Пушкина будет солировать не голос, а домра, что позволит взглянуть на вокальную лирику с новой стороны.

Идейной вдохновительницей проекта стала заслуженная артистка России, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Печникова, уже знакомая жителям республики по серии концертов к 150-летию Сергея Рахманинова. Помимо ведущих сопрановых партий, исполненных более чем за двадцатилетнюю карьеру в Московском театре «Новая Опера» и на Международном оперном фестивале имени М.Д. Михайлова в Чебоксарах, в ее репертуаре множество песен и романсов. В октябре певицу пригласили в жюри вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1».

КСТАТИ

Чувашская государственная филармония расширяет творческие границы. Кроме особняка купца Ефремова концерты теперь будут давать в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова. Оценить великолепную акустику Голубого фойе, расположенного на третьем этаже, чебоксарцы смогут уже 30 октября на программе «Золотые хиты винила». В этот вечер солисты музыкального лектория споют любимые песни 1930–1940 годов, которые мы помним в исполнении Леонида Утесова и Клавдии Шульженко, Любови Орловой и Марка Бернеса. Среди них «Дождь стучит по крыше» и «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Утомленное солнце» и, конечно же, «Рио-Рита», с которой артисты филармонии прошли в финал телевизионного конкурса «Звезда».