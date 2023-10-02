Врач из Чебоксар перевела на «безопасные счета» 2,8 млн рублей

В кругу мошенников все большую популярность приобретает схема, связанная с переводом финансов обманутых людей на «безопасные счета». На сей раз на удочку злоумышленников попалась жительница Чебоксар, которая лишилась солидных денежных средств.

В обычный день столичный врач одной из поликлиник в мессенджере ответила на звонок женщины с фотографией работника регионального Минздрава на аккаунте. Самозванка сообщила будущей жертве, что у той возникли проблемы с банковскими счетами и скоро с ней свяжутся представители силового ведомства и банка. Мнимые правоохранители не заставили себя долго ждать — они пояснили, что через ее счета деньги уходят на спонсирование террористических организаций, а это серьезное преступление, и жительнице Чебоксар грозит уголовная ответственность. Однако наказания можно избежать, переведя деньги на «безопасный счет».

Поверив в эту историю, потерпевшая по указанию аферистов оформила кредиты в нескольких банках и перечислила мошенникам более 2 млн 800 тыс. рублей, сообщили в Управлении МВД России по г. Чебоксары. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась во второй городской отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Правоохранительными органами в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России.

Конечно, подобные истории нынче не редкость. Как уже сообщала «СЧ», чуть более месяца назад аферисты обманули сотрудницу администрации Чебоксар. Тогда, выполнив все указания преступников, женщина перевела на «безопасные счета» мошенников 1 млн 400 тыс. рублей…