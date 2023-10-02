Жительница Канаша заплатила за попугая, а приобрела проблемы

Многим из нас помогают справляться с осенней хандрой любимые домашние питомцы. Вот и 65-летняя жительница Канаша, увидев объявление в интернете, хотела купить 15-летней внучке попугая. Однако своего пернатого друга они так и не дождались…

Изначально в объявлении было указано, что попугай находится в Канаше. Спустя некоторое время оказалось, что животное нужно будет вести из соседней республики. На такие условия пенсионерка не согласилась. Однако хозяева животного убедили бабушку оплатить доставку попугая для внучки специальной службой. Женщина внесла данные банковской карты в специальную форму оплаты, трехзначный код на оборотной стороне и перевела 2700 рублей.

Сразу после этого злоумышленники удалили всю переписку, а их телефон оказался заблокированным. Женщина обратилась в городской отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение мошенников.