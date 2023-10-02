Музей мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Байгулово откроется 28 октября

В Чувашии о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны будет напоминать не только мемориал в Козловском округе, но и мультимедийный музей.

Торжественная церемония открытия музея «Строителям безмолвных рубежей», а также митинг-реквием в память о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей состоится 28 октября. Памятная дата учреждена в Чувашии в 2022 году.

Как сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем Телеграм-канале, новый музей, несмотря на небольшие размеры, сможет предложить посетителям подробную информацию о строительстве оборонительных сооружений и подвиге тружеников тыла. Современное мультимедийное оборудование позволит максимально глубоко погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны. На фасаде музея устанавливают огромные светодиодные экраны. Внутри здания монтируются мультимедийные информационные столы, плазменная панель и лазерные проекторы.

Экспозиция музея включает в себя уникальные предметы времен Великой Отечественной войны. Среди них — орудия труда, предметы одежды, материалы, использовавшиеся при строительстве укреплений. Кроме того, посетители смогут увидеть копии документов, газетные публикации и воспоминания участников событий. Особенным даром музею стали редкие артефакты, обнаруженные ребятами из поискового отряда «Искра» чебоксарской гимназии №1 во время археологических экспедиций возле села Ильина Гора Ядринского района в 2021 году, сообщают в госпаблике Министерства культуры Чувашии.

Оснащение мультимедийного музея «Строителям безмолвных рубежей» осуществляется в рамках национального проекта «Культура» с использованием средств регионального бюджета. Федеральные средства в размере 11,7 миллионов рублей полностью перечислены курирующей организации – Чувашскому национальному музею.

Оксана Казакова