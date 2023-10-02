Прогнозируем риски

Серьезное столкновение произошло в Комсомольском округе. На улице в деревне Александровке не разъехались автомобили ВАЗ и «Changan». В российском автомобиле пострадали маленькие девочки — они не были пристегнуты специальными удерживающими устройствами.

Все обстоятельства этого ДТП выясняет полиция. Причиной аварии могло стать что угодно. Возможно женщина за рулем «Лады» просто отвлеклась на деток. Может быть, у нее зазвонил телефон. А вдруг она просто объезжала лужу в крайне неподходящий момент. Судя по фото, улочка довольно узкая…

Беда в том, что в аварии пострадали 6 человек. В том числе травмы получили и девочки 4 и 5 лет. Понятно, что перевозить их без детских автокресел было очень неразумно. И все-таки аварии можно было избежать или, как минимум, снизить риск аварийной ситуации. Для этого каждому водителю очень важно вырабатывать в себе навык прогнозирования опасности в пути. Это своего рода внутренний голос: «Ой, какая узкая улица. Надо снизить скорость и принять правее». Или: «Опять дождь пошел. Станет скользко. Надо снизить скорость».

Такие внутренние диалоги важны и для пешеходов. Страшные кадры недавнего ДТП в Чебоксарах (смотрите телеграм-канал «Советской Чувашии») облетели все интернет-ресурсы. Мужчина шел по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. И его переехал автобус, водитель которого поворачивал на автостанцию. Это ужасающее видео наезда должно стать уроком каждому, кто его просмотрел. И поводом вести постоянный внутренний диалог на дороге: «Так. Я иду по «зебре» и для меня горит «зеленый». А меня точно видят все водители? Точно пропускают? Кажется, вон та машина вовсе не снижает скорость…»

Это очень полезный навык. И вовсе не паранойя. Перейдете на тротуар — там дадите мозгу расслабиться. Но услышав шум двигателя автомобиля на дороге во дворе дома, сразу начинайте внутренний диалог. «Кажется едет машина, надо обернуться. Вдруг водитель нетрезв или пишет смс в телефоне?» Это поможет снизить риск большой беды на дороге.