В сезон простуд запросто можно обознаться и отправить деньги не тому человеку

«Брат, привет! Не узнал?» — отчаянно хрипел кто-то в телефонную трубку. Житель Чебоксар сходу поверил, что родственник так сильно простудился, что говорит не своим голосом. «Брат», проживающий в другом городе, попросил в долг деньги на лечение, и чебоксарец, не задумываясь, перевел ему 24 тысячи рублей.

Про незнакомый номер телефона, с которого звонил «родственник» и постороннего получателя перевода чебоксарец спросить не решился — пожалел «больные» связки родного человека. И напрасно не спросил, потому что настоящий брат, как выяснилось, жив-здоров и в лекарствах, слава богу, не нуждается. Обидевшись на самозванца, горожанин с выписками и «скринами» отправился в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары.

Этого «осипшего» мошенника сотрудники уголовного розыска нашли в Архангельской области. Более половины из своих 44 лет мужчина провел на зоне, поэтому голос ему особо и менять-то не пришлось — он у него и так с сильной хрипотцой. После отбытия очередного срока убежденный рецидивист осел в населенном пункте, ближайшем к колонии: предполагал, наверное, что на свободе не задержится. Все его «северные» заработки действительно оказались связаны исключительно с криминалом. Выехав в служебную командировку в Архангельскую область, сотрудники УМВД России по г. Чебоксары установили причастность подозреваемого не только к двум мошенничествам в отношении наших земляков, но и к аналогичному обману жителей Самары. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Точное количество пострадавших устанавливается.

Чтобы из «братских» чувств не потерять деньги, сотрудники полиции просят всегда сохранять бдительность. Нуждающиеся «родственники» могут объявиться и в мессенджерах: жительнице Батыревского округа, например, написал «племянник», попросил срочно одолжить ему 48 тысяч рублей. Сельчанка не поленилась задать несколько уточняющих вопросов (с какой целью требуются деньги, как племяш собирается вернуть долг), но только посредством смс-переписки в том же мессенджере. После этого специалист банка с высшим экономическим образованием перевела-таки указанную сумму на номер счета из сообщения. А если бы она проявила больше благоразумности и лично переговорила с молодым человеком, пусть даже по телефону, то узнала бы о том, что аккаунт родственника был взломан злоумышленниками и переписывалась она с преступниками. Последним и ушла немалая сумма денег, вернуть которую будет теперь потруднее, чем долг с племянника…