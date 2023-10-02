Приговор суда решает судьбу не только преступников, но и изъятых у них вещей

Подлежат уничтожению…

Более 15 килограммов вещественных доказательств привезли из камеры хранения МВД по региону в научно-производственное объединение «Экология». Здесь на протяжении ряда лет происходит утилизация различных предметов и веществ после того, как они сыграли свою роль в уголовном деле.

Приговор вступает в законную силу, и наркотические средства, контрафакт (например, сигареты без акцизных марок) и другие вещдоки подлежат полному уничтожению. Производится оно на установке термического обезвреживания по разработанной нашими специалистами особой технологии для каждого типа веществ. Установка, кстати, тоже своя — республиканское «ноу-хау».

— Температура в печи сохраняется за счет подачи туда кислорода, — поясняет сотрудник ООО «НПО Экология» Павел Лебедев. — В процессе горения образуется кипящий слой, на который мы уже порционно подаем те или иные виды отходов для более глубокого их уничтожения.

Печь нагревается до отметок от восьмисот до тысячи двухсот градусов. Этого достаточно, чтобы в золу превратились не только «левые» сигареты, но и килограммы наркотических средств как растительного, так и синтетического происхождения. «Химия», особенно мефедрон и его производные, в последнее время изымается сотрудниками полиции чаще. Сгорая дотла, «элементы криминального бизнеса» приносят пользу — получаемое в процессе уничтожения тепло улавливается котлом-утилизатором и идет на обогрев помещений и другие нужды предприятия.

За происходящим внимательно наблюдают члены комиссии. По словам заместителя начальника следственной части Следственного управления МВД по Чувашской Республике полковника юстиции Юрия Ручкова, в комиссию, которая образована приказом министра внутренних дел по региону, входят также представители Минздрава, Центра гигиены и эпидемиологии, прокуратуры республики.

Комиссионно отбираются вещественные доказательства, подлежащие утилизации, по завершении процесса уничтожения составляется соответствующий протокол.

Все, что горит, идет в топку. А весы или, к примеру, магниты, которыми наркосбытчики прикрепляют так называемые закладки к различным металлическим предметам, направляются на переработку и используются в производстве новых изделий, уже не имеющих никакого отношения к криминалу…