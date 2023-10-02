Чувашское самбо как знак качества

Воспитанник ЧУ «ПКС «ЭКРА» выиграл «золото» первенства мира, став победителем в весовой категории до 58 кг

В качестве корреспондента «Интерфакса» постоянный автор газеты «Советская Чувашия» недавно побывал в Бишкеке на первенстве мира по самбо. Награды разыгрывали среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, а также в соревнованиях по боевому самбо. В общей сложности в мировом первенстве приняли участие 335 человек, в том числе спортсмен из Чувашии Павел Иванов. Он вел борьбу за победу в весовой категории до 58 кг среди юниоров.

Перед началом турнира я спросил у курировавшего журналистов сотрудника Международной федерации самбо (ФИАС), каковы шансы Павла на золотую медаль и можно ли считать его фаворитом? И нарвался на, вообще-то, резонный ответ: «Все наши самбисты — фавориты», — сказал соотечественник Антон.

И, действительно, можно было и не спрашивать: российские спортсмены как правило выигрывают медальные зачеты с колоссальным преимуществом. Что случилось и на этот раз: россияне выиграли 28 золотых медалей — почти во всех дисциплинах. Среди триумфаторов и Павел Иванов. В финале он боролся с представителем Азербайджана Сахибом Бабаевым. И в самом начале финальной схватки позволил сопернику провести успешный прием и повести в счете с разницей в два очка — 2:0. Но при этом самообладания не терял.

Спокойствие сохраняли и старший тренер сборной России Владислав Гаврилов, и личный тренер спортсмена Сергей Пегасов, подсказывавший ему с трибун. В результате Павел смог сначала сократить отставание в счете, а затем и вовсе заработать сразу два балла и выйти вперед. В дальнейшем результативных ошибок наш самбист не совершил и довел дело до победы. Есть первое «золото» Иванова в международных турнирах!

ВЛАДИСЛАВ ГАВРИЛОВ,

старший тренер сборной России по самбо: «Всем нашим самбистам, кто здесь выступал, мы говорили: «Вы по своему возрасту лучшие в стране, вы прошли первенство страны, в котором по 40 соперников в одной весовой категории, а здесь, на первенстве мира, — по 15-16 человек». Павел хорошо был готов. Да, были встречи сложные, соперники — очень сложные. Но он победил, молодец, мы только рады за него. Дай бог ему больших спортивных достижений. Естественно, успех Павла Иванова — это заслуга и чувашской Федерации самбо, и того коллектива (Романа Матвеева, Александра Бондарева и Сергея Пегасова), где он тренируется, всего тренерского состава, который его готовит. Потому что все равно наши спортсмены готовятся, растут дома. Наша задача в сборной команде — подвести их к соревнованиям. Огромное спасибо его тренерам! И по девочкам, и по юниорам у нас каждый год бывают спортсмены из Чувашии, мы только пожелаем, чтобы их было еще больше. Они нас никогда не подводили, так держать!»

До этого в активе победителя первенства России-2023 была «бронза» первенства Европы среди спортсменов до 18 лет. Сам Иванов признался, что тяжелым для него оказался не только финал, но и турнирный путь в целом. «Впечатления очень смешанные. Вроде очень рад, но понимаю, что в некоторых поединках мог бороться лучше. Очень сильно давила морально эта бешеная атмосфера. Что касается финала — я начал проигрывать прямо в начале боя, но все равно был настроен биться до конца. И получилось хорошо», — сказал Павел.

Ну а его соперник по финалу настолько был раздосадован упущенной победой, что просидел в углу зала с закрытыми глазами на протяжении 10-15 минут. Да и на церемонии награждения, по словам Иванова, азербайджанец тоже выглядел очень печальным .

Кстати, поскольку в настоящее время сборная России находится под санкциями и в международных соревнованиях выступает в качестве команды ФИАС-1, вместо гимна РФ на церемонии награждения в честь Павла звучал гимн Международной федерации самбо. Помимо россиян под флагом федерации выступали также находящиеся под санкциями белорусы (ФИАС-2), и сборная Франции (ФИАС-3) — из-за юридических проблем с руководством национальной федерации. И в одной из церемоний награждения на экране (его на соревнованиях задействовали вместо обычного флагштока) оказалось сразу три флага ФИАС в компании с флагом Узбекистана — в честь победителя и призеров в соответствующей категории…

КСТАТИ

Помимо российских, белорусских и французских самбистов на первенстве мира в Бишкеке выступили спортсмены из Армении, Азербайджана, Болгарии, Боливии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Румынии, Сербии, Туркменистана и Узбекистана.