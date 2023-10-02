Базой для поисковиков стал Нижегородский кремль

Со вторым общекомандным местом вернулась со слета поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» сводная команда поискового движения Чувашии.

В Нижний Новгород на слет отправились выпускники и действующие бойцы поисковых отрядов из двух вузов республики — «Георгиевская лента» (ЧГУ имени И.Н. Ульянова) и «Память» (ЧГПУ имени И.Я. Яковлева).

В течение трех дней они участвовали в интенсивных конкурсах и соревнованиях по различным направлениям поисковой работы. А конкурс экспозиций по итогам полевого сезона проходил прямо на территории Нижегородского кремля. Желание нижегородцев посетить нашу выставку и выставки других регионов ПФО оказалось настолько сильно, что организаторы согласились продлить их работу на день. Всего с нашей экспозицией познакомились более тысячи нижегородцев, большая часть которых — школьники и студенты.

Кстати Всего в республике сегодня действует более 50 поисковых отрядов, объединяющих свыше 700 молодых людей.

В кремле же прошел и круглый стол, на котором обсудили вопросы развития поискового движения, гражданской поддержки СВО, а также сохранения памяти участников спецоперации. А выступивший на круглом столе помощник полпреда Президента России в ПФО Владимир Колчин в числе четырех регионов ПФО с самым большим охватом молодежи поисковым движением назвал и Чувашию.

В ходе конкурса визитных карточек команд, военно-исторической викторины, конкурса топографии и ориентирования на местности, архивного поиска, конкурса по оказанию первой медицинской помощи, поисковой викторины, конкурсов по технике безопасности, порядку проведения и документирования полевых и поисковых работ чувашские поисковики продемонстрировали свой возросший за последние годы профессионализм. Только в этом году 65 юношей и девушек участвовали в 12 экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны. Ими найдены и подняты останки 64 бойцов. Судя по найденным личным вещам, двое из погибших защитников Родины могут быть уроженцами Чувашии.