Игры, объединившие народы и поколения

Множество ярких и бескомпромиссных поединков, державших зрителей в напряжении до последних секунд, невероятная радость от побед и горечь поражений — весь спектр эмоций можно было прочувствовать на Первых Всемирных играх национальных видов единоборств, которые завершились на стадионе «Чебоксары Арена».

…Венчало пятидневную программу соревнований незабываемое шоу в лучших традициях боевых искусств с красочными творческими номерами. Вечернюю сессию заключительного дня турнира транслировал федеральный телеканал «МАТЧ! Боец», но люди хотели увидеть захватывающие поединки вживую — несмотря на неприятный осенний дождь, у входа на стадион выстроилась очередь.

Конечно, самые зрелищные бои организаторы оставили на десерт. При этом уже прошло множество поединков в различных видах программы — от якутской борьбы «хапсагай» до кыргызской «кыргыз курош».

«В течение пяти дней состоялись тысячи схваток. Очень много разговоров, обсуждений, предложений. Конечно же, выиграли все — выиграла дружба, выиграли единоборства, — поделился впечатлениями на церемонии закрытия Глава Чувашии Олег Николаев. — Потому что мы все обогатились, каждый, кто здесь присутствовал. У нас родилось много идей, много задумок, которые в ближайшее время мы превратим в планы, в проекты, как и договорились, будем вместе слаженно работать».

«Буквально завтра мы все разъедемся, но каждый с собой в сердце увезет те чувства, которые он здесь испытал, увидел, получил, — сказал исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов. — Я здесь уже больше недели и хочу сказать на чувашском. Есть такой девиз — «Только вместе!», на чувашском это будет звучать «Только п?рле!»

Новый виток развития керешу

Захватывающие поединки проходили на Всемирных играх в чувашской национальной борьбе керешу. Если раньше спортсмены демонстрировали мастерство на всечувашском празднике Акатуй, то сейчас у них появилась возможность выйти на международный уровень. В вечерней программе заключительного дня турнира в борьбе керешу противостояли друг другу Евгений Абрамов и Евгений Павлов. В этом поединке зрительские симпатии на трибунах разделились — ведь оба атлета представляли Чувашию. Жесткими и цепкими захватами Евгений Абрамов сразу взял инициативу в руки и выиграл поединок со счетом 6:1. «С соперником по финалу боролся впервые. Несмотря на легкий счет, потратил очень много усилий для достижения победы», — рассказал он после боя.

Вообще включение керешу в программу Первых Всемирных игр единоборств придало очень хороший импульс для развития чувашской национальной борьбы. В этом уверен президент Федерации чувашской национальной борьбы керешу Артур Егоров. «Молодые люди, незнакомые с керешу, приходили на трибуны и смотрели за интересными поединками. Очень надеемся, что после Всемирных игр занимающихся чувашской национальной борьбой станет больше, — сообщил он корреспонденту «СЧ». — Очень радует и то, что в нынешнем году на празднике Акатуй в керешу состязалось в четыре раза больше спортсменов, чем в 2022 году».

Впечатлила Егорова и сама организация соревнований. «На Всемирных играх функционировала самая современная техника, в том числе с видеофиксацией поединков, — говорит он. — Если были спорные моменты, то мы могли остановить бой и посмотреть повтор. Очень удобно».

Кстати На еженедельном совещании в Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев поддержал инициативу регионального министра физкультуры и спорта Василия Петрова, который предложил открыть отделения национальной борьбы керешу в каждом муниципальном округе республики.

Бои подушками или фехтование? Нет — мечевой бой

Отличную возможность продемонстрировать красоту своего вида спорта на площадке Первых Всемирных игр национальных видов единоборств получили приверженцы современного мечевого боя. Зародился он в России в 2011 году, и уже через четыре года вышел на международную арену. А сама история у этого единоборства очень давняя — когда-то наши предки с мечом в руках и в железных доспехах защищали родные земли от врага…

Сейчас спортсмены, конечно, не одеваются в тяжелую броню. «Мы разработали легкие, мягкие, адаптированные спортивные доспехи, в которых можно долго сражаться и чувствовать себя хорошо. А сам меч мягкий и не наносит ущерб здоровью. В зависимости от возраста различаются и параметры оружия», — рассказала президент Федерации современного мечевого боя России Мария Давыдова. По ее словам, мечевым боем занимаются дети от пяти лет, не противопоказан этот вид спорта и инвалидам. «На людей с ограниченными возможностями мечевой бой очень позитивно влияет, — говорит Давыдова. — Он помогает вырабатывать устойчивость и равновесие, развивает координацию и ловкость». Между прочим, сама Мария также участвовала в соревнованиях и завоевала две золотые медали.

Взгляд с трибуны Одни зрители сравнивали поединки спортсменов с боями подушкой, а другие — с фехтованием. Возможно, и есть схожие моменты, но от этого мечевой бой не теряет своей уникальности.

Всемирные игры привлекли внимание зарубежных журналистов

На Всемирных играх работали десятки журналистов — брали интервью у спортсменов и почетных гостей, интересовались мнением зрителей. Посещение соревнований вошло и в программу пресс-тура зарубежных журналистов в Чувашию, который организовал МИД России. Приехав в «Чебоксары Арену», корреспонденты из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов были поражены масштабами турнира. И с первых минут сразу начали расспрашивать о соревнованиях у местных коллег. Конечно, с некоторыми представителями делегации приходилось общаться при помощи переводчика, но главное, что общий язык журналистам найти удалось.

Чуть позже ответы на свои вопросы участники пресс-тура получили и от первого лица республики.

— При подготовке Первых Всемирных игр было много сложностей. Исходя из того, что они первые мы не были уверены в успехе соревнований. Однако нам удалось реализовать намеченные планы, и результат превзошел все ожидания. Многообразие государств и регионов нашей страны, участвовавших в Играх, очень ценно. Хочу отметить, что прошла интересная взаимосвязь разных боевых искусств. Ведь каждое единоборство имеет как сходства, так и отличия, — подчеркнул в беседе с иностранными журналистами Олег Николаев. — Однозначно все хотят, чтобы Игры продолжались. Скорее всего, Всемирные игры будут проходить раз в несколько лет, а между ними будут проходить соревнования в различных регионах. Наша республика выражает максимальное желание, чтобы Всемирные игры и дальше проходили в Чувашии.

— А могут ли Первые Всемирные игры национальных видов единоборств стать серьезной альтернативой международным соревнованиям? — поинтересовалась журналистка из Беларуси, страны, тоже попавшей под спортивные санкции.

— Мы готовы Всемирные игры регулярно проводить и приложим усилия, чтобы уровень соревнований только рос, — ответил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.— Чувашия готова показывать богатство и многообразие всех народов мира Главное, чтобы спорт, мир и дружба побеждали!

Победа за 49 секунд

В гала-финал Всемирных игр вошел бой между иранцем Реза Акбар Задех и грузином Артуром Леваняном по ориенталу — очень зрелищному виду спорта, схожему с MMA. Поединок стартовал с активных действий иранца — Артур даже пропустил сильный удар в голову, но не потерял контроль на ринге. Перейдя в контрнаступление, он смог перевести своего оппонента в партер и удушающим приемом выиграть бой на 49-й секунде.

«Честно говоря, эмоции отличные. План на бой выполнен на 100%. Я рассчитывал, что выиграю болевым или удушающим приемом в первом раунде, — так и получилось», — сообщил после боя Артур Леванян корреспонденту «СЧ». Поделился он впечатлениями и от самих Игр: «Я никогда не встречал соревнования с такой интересной концепцией. Очень хорошая идея объединить спортсменов из разных видов боевых искусств на одной арене. Сам я впервые в Чувашии, и мне здесь очень понравилось. Практически на каждом шагу замечал спортивные площадки, футбольные манежи. Очень много людей занимаются спортом».

Поддержка трибун не помогла, но порадовала

В вечерних гала-финалах представители Чувашии участвовали не только в борьбе керешу. Григорий Никитин сражался за «золото» с представителем Ирана Хожжатом Бидерафшом в казачьем бое «Учкур». С первого гонга Григорий понесся в атаку, словно метеор. Однако иранский соперник не собирался дружелюбно встречать нашего спортсмена и наносил тяжелые ответные удары. По ходу поединка оба соперника были буквально в ударе от проигрыша, однако в течение боя выявить лучшего не удалось. По судейскому решению победу одержал Хожжат Бидерафш.

«Эмоции не передать, адреналин в крови зашкаливает. До последнего не знал, что меня ожидает, но я очень рад, что сражался в незабываемой обстановке. Слышал, как зрители за меня болели, аж мурашки по коже бежали, — поделился эмоциями Григорий Никитин. — Соперник достойный. Хотел его до конца добить, но не получилось. Было указание с первых секунд боя атаковать, прессовать, но не хватило».

В свою очередь представители Ирана остались очень довольны организацией соревнований. «Игры прошли на высшем уровне. Все очень хорошо. Наши спортсмены получили огромное удовольствие от пребывания и выступления в Чувашии», — заявил представитель иранской делегации Мохаммед Манучери.

Без нокаута, но с матом

Самая интересная развязка ожидала любителей спорта в дисциплине «шахбокс». В бою за звание чемпиона мира боролись россиянин Даниил Соловьев и представитель Турции Чинар Докуган. Перед поединком были соблюдены все элементы шоу — официальное взвешивание, битва взглядов. Оба спортсмена серьезно готовились к бою. И борьба стартовала с шахматной партии — на первых порах Даниил даже владел инициативой, но в один момент упустил преимущество. После первого раунда сразу перешли на бокс. Соперники не давали друг другу лишней секунды на отдых — хук от одного, джэб от другого. Так все дело и дошло до пятого «шахматного» раунда, в котором спортсмен из Турции Чинар Докуган поставил мат Даниилу Соловьеву и завоевал титул чемпиона мира по шахбоксу.

«В Чебоксары я приехал во второй раз, и очень рад и счастлив своей победе! — сказал Чинар Докуган. — Мы с Даниилом показали зрелищный бой. Я уважаю Даниила — это очень хороший соперник. И в целом мне очень понравилось на Всемирных играх — спасибо за теплый прием, Чебоксары!»

Итоги

В общекомандном зачете Первых Всемирных игр единоборств победу одержала сборная России. Второе место занял Иран, а замкнула тройку призеров команда Киргизии. И, конечно, такой праздник спорта, отметил Глава Чувашии Олег Николаев, не состоялся бы без поддержки Минспорта России, Российского союза боевых искусств, а также организаций-партнеров, среди которых телеканал МАТЧ-ТВ, ПСБ Банк, Банк «Санкт-Петербург», Чувашпотребсоюз, кондитерская фабрика «АККОНД» и многие другие.

Фоторепортаж Максима Васильева: