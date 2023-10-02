Игры, объединившие народы и поколения

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Соревнования по чувашской национальной борьбе керешу стали украшением Первых Всемирных игр. Фото cap.ru
Фоторепортаж

Множество ярких и бескомпромиссных поединков, державших зрителей в напряжении до последних секунд, невероятная радость от побед и горечь поражений — весь спектр эмоций можно было прочувствовать на Первых Всемирных играх национальных видов единоборств, которые завершились на стадионе «Чебоксары Арена».
…Венчало пятидневную программу соревнований незабываемое шоу в лучших традициях боевых искусств с красочными творческими номерами. Вечернюю сессию заключительного дня турнира транслировал федеральный телеканал «МАТЧ! Боец», но люди хотели увидеть захватывающие поединки вживую — несмотря на неприятный осенний дождь, у входа на стадион выстроилась очередь.

На Первых Всемирных играх самые юные спортсмены сражались за свои первые медали. Фото Максима Васильева

Конечно, самые зрелищные бои организаторы оставили на десерт. При этом уже прошло множество поединков в различных видах программы — от якутской борьбы «хапсагай» до кыргызской «кыргыз курош».
«В течение пяти дней состоялись тысячи схваток. Очень много разговоров, обсуждений, предложений. Конечно же, выиграли все — выиграла дружба, выиграли единоборства, — поделился впечатлениями на церемонии закрытия Глава Чувашии Олег Николаев. — Потому что мы все обогатились, каждый, кто здесь присутствовал. У нас родилось много идей, много задумок, которые в ближайшее время мы превратим в планы, в проекты, как и договорились, будем вместе слаженно работать».
«Буквально завтра мы все разъедемся, но каждый с собой в сердце увезет те чувства, которые он здесь испытал, увидел, получил, — сказал исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов. — Я здесь уже больше недели и хочу сказать на чувашском. Есть такой девиз — «Только вместе!», на чувашском это будет звучать «Только п?рле!»

Новый виток развития керешу

 

Захватывающие поединки проходили на Всемирных играх в чувашской национальной борьбе керешу. Если раньше спортсмены демонстрировали мастерство на всечувашском празднике Акатуй, то сейчас у них появилась возможность выйти на международный уровень. В вечерней программе заключительного дня турнира в борьбе керешу противостояли друг другу Евгений Абрамов и Евгений Павлов. В этом поединке зрительские симпатии на трибунах разделились — ведь оба атлета представляли Чувашию. Жесткими и цепкими захватами Евгений Абрамов сразу взял инициативу в руки и выиграл поединок со счетом 6:1. «С соперником по финалу боролся впервые. Несмотря на легкий счет, потратил очень много усилий для достижения победы», — рассказал он после боя.

Эффектный бросок через себя в исполнении победителя финала в керешу Евгения Абрамова. Красота! Фото Максима Васильева

Вообще включение керешу в программу Первых Всемирных игр единоборств придало очень хороший импульс для развития чувашской национальной борьбы. В этом уверен президент Федерации чувашской национальной борьбы керешу Артур Егоров. «Молодые люди, незнакомые с керешу, приходили на трибуны и смотрели за интересными поединками. Очень надеемся, что после Всемирных игр занимающихся чувашской национальной борьбой станет больше, — сообщил он корреспонденту «СЧ». — Очень радует и то, что в нынешнем году на празднике Акатуй в керешу состязалось в четыре раза больше спортсменов, чем в 2022 году».
Впечатлила Егорова и сама организация соревнований. «На Всемирных играх функционировала самая современная техника, в том числе с видеофиксацией поединков, — говорит он. — Если были спорные моменты, то мы могли остановить бой и посмотреть повтор. Очень удобно».

Кстати
На еженедельном совещании в Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев поддержал инициативу регионального министра физкультуры и спорта Василия Петрова, который предложил открыть отделения национальной борьбы керешу в каждом муниципальном округе республики.

Бои подушками или фехтование? Нет — мечевой бой

 

Отличную возможность продемонстрировать красоту своего вида спорта на площадке Первых Всемирных игр национальных видов единоборств получили приверженцы современного мечевого боя. Зародился он в России в 2011 году, и уже через четыре года вышел на международную арену. А сама история у этого единоборства очень давняя — когда-то наши предки с мечом в руках и в железных доспехах защищали родные земли от врага…

Не только болельщики, но и сотрудники национальных делегаций внимательно следили за перипетиями на рингах и борцовских коврах. Фото Максима Васильева

Сейчас спортсмены, конечно, не одеваются в тяжелую броню. «Мы разработали легкие, мягкие, адаптированные спортивные доспехи, в которых можно долго сражаться и чувствовать себя хорошо. А сам меч мягкий и не наносит ущерб здоровью. В зависимости от возраста различаются и параметры оружия», — рассказала президент Федерации современного мечевого боя России Мария Давыдова. По ее словам, мечевым боем занимаются дети от пяти лет, не противопоказан этот вид спорта и инвалидам. «На людей с ограниченными возможностями мечевой бой очень позитивно влияет, — говорит Давыдова. — Он помогает вырабатывать устойчивость и равновесие, развивает координацию и ловкость». Между прочим, сама Мария также участвовала в соревнованиях и завоевала две золотые медали.

Взгляд с трибуны
Одни зрители сравнивали поединки спортсменов с боями подушкой, а другие — с фехтованием. Возможно, и есть схожие моменты, но от этого мечевой бой не теряет своей уникальности.

Всемирные игры привлекли внимание зарубежных журналистов

 

На Всемирных играх работали десятки журналистов — брали интервью у спортсменов и почетных гостей, интересовались мнением зрителей. Посещение соревнований вошло и в программу пресс-тура зарубежных журналистов в Чувашию, который организовал МИД России. Приехав в «Чебоксары Арену», корреспонденты из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов были поражены масштабами турнира. И с первых минут сразу начали расспрашивать о соревнованиях у местных коллег. Конечно, с некоторыми представителями делегации приходилось общаться при помощи переводчика, но главное, что общий язык журналистам найти удалось.

С поединка Мухамеда Гусейнова и Кирилла Бузмакова в исциплине «киокушин» стартовали гала-финалы. В напряженной борьбе выиграл «автор» удара ногой в корпус Мухамед Гусейнов. Фото Максима Васильева

Чуть позже ответы на свои вопросы участники пресс-тура получили и от первого лица республики.
— При подготовке Первых Всемирных игр было много сложностей. Исходя из того, что они первые мы не были уверены в успехе соревнований. Однако нам удалось реализовать намеченные планы, и результат превзошел все ожидания. Многообразие государств и регионов нашей страны, участвовавших в Играх, очень ценно. Хочу отметить, что прошла интересная взаимосвязь разных боевых искусств. Ведь каждое единоборство имеет как сходства, так и отличия, — подчеркнул в беседе с иностранными журналистами Олег Николаев. — Однозначно все хотят, чтобы Игры продолжались. Скорее всего, Всемирные игры будут проходить раз в несколько лет, а между ними будут проходить соревнования в различных регионах. Наша республика выражает максимальное желание, чтобы Всемирные игры и дальше проходили в Чувашии.
— А могут ли Первые Всемирные игры национальных видов единоборств стать серьезной альтернативой международным соревнованиям? — поинтересовалась журналистка из Беларуси, страны, тоже попавшей под спортивные санкции.
— Мы готовы Всемирные игры регулярно проводить и приложим усилия, чтобы уровень соревнований только рос, — ответил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.— Чувашия готова показывать богатство и многообразие всех народов мира Главное, чтобы спорт, мир и дружба побеждали!

Победа за 49 секунд

 

В гала-финал Всемирных игр вошел бой между иранцем Реза Акбар Задех и грузином Артуром Леваняном по ориенталу — очень зрелищному виду спорта, схожему с MMA. Поединок стартовал с активных действий иранца — Артур даже пропустил сильный удар в голову, но не потерял контроль на ринге. Перейдя в контрнаступление, он смог перевести своего оппонента в партер и удушающим приемом выиграть бой на 49-й секунде.
«Честно говоря, эмоции отличные. План на бой выполнен на 100%. Я рассчитывал, что выиграю болевым или удушающим приемом в первом раунде, — так и получилось», — сообщил после боя Артур Леванян корреспонденту «СЧ». Поделился он впечатлениями и от самих Игр: «Я никогда не встречал соревнования с такой интересной концепцией. Очень хорошая идея объединить спортсменов из разных видов боевых искусств на одной арене. Сам я впервые в Чувашии, и мне здесь очень понравилось. Практически на каждом шагу замечал спортивные площадки, футбольные манежи. Очень много людей занимаются спортом».

Поддержка трибун не помогла, но порадовала

 

В вечерних гала-финалах представители Чувашии участвовали не только в борьбе керешу. Григорий Никитин сражался за «золото» с представителем Ирана Хожжатом Бидерафшом в казачьем бое «Учкур». С первого гонга Григорий понесся в атаку, словно метеор. Однако иранский соперник не собирался дружелюбно встречать нашего спортсмена и наносил тяжелые ответные удары. По ходу поединка оба соперника были буквально в ударе от проигрыша, однако в течение боя выявить лучшего не удалось. По судейскому решению победу одержал Хожжат Бидерафш.
«Эмоции не передать, адреналин в крови зашкаливает. До последнего не знал, что меня ожидает, но я очень рад, что сражался в незабываемой обстановке. Слышал, как зрители за меня болели, аж мурашки по коже бежали, — поделился эмоциями Григорий Никитин. — Соперник достойный. Хотел его до конца добить, но не получилось. Было указание с первых секунд боя атаковать, прессовать, но не хватило».
В свою очередь представители Ирана остались очень довольны организацией соревнований. «Игры прошли на высшем уровне. Все очень хорошо. Наши спортсмены получили огромное удовольствие от пребывания и выступления в Чувашии», — заявил представитель иранской делегации Мохаммед Манучери.

Без нокаута, но с матом

 

Самая интересная развязка ожидала любителей спорта в дисциплине «шахбокс». В бою за звание чемпиона мира боролись россиянин Даниил Соловьев и представитель Турции Чинар Докуган. Перед поединком были соблюдены все элементы шоу — официальное взвешивание, битва взглядов. Оба спортсмена серьезно готовились к бою. И борьба стартовала с шахматной партии — на первых порах Даниил даже владел инициативой, но в один момент упустил преимущество. После первого раунда сразу перешли на бокс. Соперники не давали друг другу лишней секунды на отдых — хук от одного, джэб от другого. Так все дело и дошло до пятого «шахматного» раунда, в котором спортсмен из Турции Чинар Докуган поставил мат Даниилу Соловьеву и завоевал титул чемпиона мира по шахбоксу.

Хоть левый боковой от Даниила Соловьева и достиг цели, но победить в финальной битве за чемпионский пояс в шахбоксе ему не удалось. Фото Максима Васильева

«В Чебоксары я приехал во второй раз, и очень рад и счастлив своей победе! — сказал Чинар Докуган. — Мы с Даниилом показали зрелищный бой. Я уважаю Даниила — это очень хороший соперник. И в целом мне очень понравилось на Всемирных играх — спасибо за теплый прием, Чебоксары!»

Итоги

 

В общекомандном зачете Первых Всемирных игр единоборств победу одержала сборная России. Второе место занял Иран, а замкнула тройку призеров команда Киргизии. И, конечно, такой праздник спорта, отметил Глава Чувашии Олег Николаев, не состоялся бы без поддержки Минспорта России, Российского союза боевых искусств, а также организаций-партнеров, среди которых телеканал МАТЧ-ТВ, ПСБ Банк, Банк «Санкт-Петербург», Чувашпотребсоюз, кондитерская фабрика «АККОНД» и многие другие.

Фоторепортаж Максима Васильева:

 

Опубликовано: 9 октября 2023 г.


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