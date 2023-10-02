Подведены итоги первого республиканского конкурса музыкальных произведений

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На конкурс было представлено 10 работ в номинациях «Инструментальные сочинения», «Вокально-хоровые жанры», «Крупная музыкальная форма». В каждой из номинаций комиссией выбран победитель, который получит денежное поощрение в 100 тысяч рублей. «Глава Чувашии Олег Николаев уделяет особое внимание развитию отрасли культуры в республике, благодаря чему у нас появляются новые формы поддержки творческих людей, — отметила министр культуры Светлана Каликова. — Так, в 2022 году мы провели конкурс пьес на чувашском языке, а теперь — конкурс музыкальных произведений».
В номинации «Инструментальные сочинения» победителем стала Лариса Быренкова (музыкальное произведение «Сюита в трех частях для чувашских гуслей (к?сле) или ансамбля чувашских гуслей «Илемби»). В номинации «Вокально-хоровые жанры» — Елена Геращенко (музыкальное произведение «Время идет). А в номинации «Крупная музыкальная форма» — Никита Удочкин («Фантазия для симфонического оркестра по мотивам чувашских народных песен»).
Музыкальные произведения победителей конкурса, а также других его участников будут рекомендованы для исполнения государственным театрам и концертным учреждениям, сообщают в Минкультуры республики.

Опубликовано: 10 октября 2023 г.


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