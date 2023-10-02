В Чувашии более 220 родителей детей-инвалидов досрочно вышли на пенсию в 2023 году

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По законодательству, этим правом может воспользоваться один из родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Матери в таком случае пенсия назначается в 50 лет, отцу — в 55.
Кроме того, для предоставления льготы нужен еще ряд условий: воспитание детей до 8-летнего возраста, не менее 15 лет страхового стажа (для отцов — не менее 20) и определенное количество пенсионных коэффициентов (в этом году — не менее 25,8).
Заявления о назначении досрочной пенсии можно подать через портал госуслуг или в МФЦ. Принимают их и в клиентских службах Отделения СФР по Чувашии по месту жительства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Опубликовано: 9 октября 2023 г.


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