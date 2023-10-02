Чувашия принимает международный праздник единоборств

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Как опытных бойцов, так и юных спортсменов на I Всемирных играх национальных видов единоборств объединяет одно — запредельный настрой на победу. Фото Максима Васильева

От борьбы на поясах до хапсагая

После серьезной подготовки наша республика принимает масштабный спортивный турнир — I Всемирные игры национальных видов единоборств. С 4 по 8 октября любители спорта не только насладятся зрелищными поединками на стадионе «Чебоксары Арена», но и познакомятся с самобытными видами боевых искусств, о которых раньше, возможно, даже и не слышали. Например, хапсагай, ориентал, казачий бокс «Учкур», кыргыш курош и не только. Всего 14 видов программы — огромное многообразие дисциплин для спортивных гурманов на любой вкус!
Атлеты из разных уголков мира серьезно готовились к историческим соревнованиям в столице нашей республики, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме. И уже за пару дней до старта состязаний для адаптации к новым условиям начали прибывать в Чебоксары. К слову, география стран-участниц I Всемирных игр национальных видов единоборств впечатляет — 25 государств (от России, Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, Турции до Германии, Кипра, Колумбии, Марокко, Мексики и Ботсваны). В общей сложности в Чувашию приехали порядка двух тысяч спортсменов, официальных представителей команд, судей. Важно сказать, что нашу республику на соревнованиях представят 86 атлетов, которые выступят в семи видах программы — всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, чувашская национальная борьба керешу, ориентал, казачий бокс «Учкур» и шахбокс.

За перипетиями поединков I Всемирных игр национальных видов единоборств зрители смогут следить сразу на 8 площадках. Фото Максима Васильева

«Чебоксары Арена» — современное сооружение, вмещающее 7,5 тысячи зрителей, на несколько дней превратится в центр национальных видов единоборств. Кстати, для болельщиков вход на соревнования бесплатный. Как только любители спорта займут места на трибунах, перед ними откроется необычное разнообразие площадок — помост для мас-рестлинга, два борцовских ковра, два ринга, три татами. Каждый сможет найти спортивную дисциплину по душе и получить незабываемые эмоции.
За соблюдением правил в поединках будет следить судейская коллегия, состоящая из 128 судей от общероссийских и международных спортивных федераций. Также неоценимую помощь спортсменам и болельщикам окажут более 80 волонтеров. Для участников и гостей соревнований подготовлены экскурсионные программы, направленные на знакомство с историей и культурой Чувашии.

Кстати
Победители и призеры в личном зачете будут награждены дипломами и медалями, а триумфаторам командного зачета вручат кубок. Кроме того, отдельные всероссийские федерации учредили специальные призы для победителей в своих видах спорта.

I Всемирные игры национальных видов единоборств — очень значимое событие для всего российского спорта. В связи с этим министр спорта России Олег Матыцин направил приветствие участникам соревнований.
«Представители различных видов боевых искусств из России и других стран собрались в столице Чувашской Республики — Чебоксарах, чтобы побороться за звания сильнейших. На одной площадке встретятся именитые атлеты и молодые таланты, готовые бросить вызов признанным мастерам, — подчеркнул Олег Матыцин. — Уверен, проведение Всемирных игр будет способствовать развитию национальных видов единоборств, укреплению межкультурного взаимодействия и повышению интереса у населения к активному и здоровому образу жизни».

Айкидо — один из самых красивых видов единоборств. Фото Максима Васильева

«Это важное и значимое событие для всей нашей большой многонациональной страны, богатой культурными и спортивными традициями, — отметил в своем приветствии полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. — Уверен, что для каждого спортсмена национальные игры — это отличная возможность показать свое мастерство и характер, получить новый опыт и обрести надежных друзей и, конечно, представить свои страны и регионы».
Актуальные вопросы, связанные с организацией и проведением турнира, призовым фондом, статусом соревнований были затронуты на пресс-конференции, посвященной старту I?Всемирных игр национальных видов единоборств. Как журналисты, так и организаторы пребывали в приятном предвкушении старта масштабного международного турнира.
«Уверен, что мы достойно все организуем и проведем, а тренеры и спортсмены с радостью познакомятся с Чувашией и ее культурой, а особенно с нашей национальной борьбой «керешу», через которую гости лучше поймут душу нашего народа, — поделился ожиданиями председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку и председатель регионального филиала Российского союза боевых искусств Анатолий Аксаков. — Надеюсь, что после соревнований спортсмены будут приезжать к нам чаще не только для того, чтобы участвовать в турнирах, но и просто полюбоваться красотой Чувашии».
Также Анатолий Геннадьевич признался, что он с интересом будет наблюдать за единоборствами, которых еще никогда не видел. «Национальные виды единоборств — это отражение специфики народа. Через них можно лучше понять культуру различных стран», — добавил Анатолий Аксаков.

Восходящие звездочки шахбокса долго думали над каждым ходом шахматной партии. Фото Максима Васильева

Как подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров, подготовка к соревнованиям проходила нелегко и в сжатые сроки. «В мае Министерство спорта России включило соревнования в свой календарный план состязаний. За этот период нам удалось плодотворно поработать, — подчеркнул Василий Петров. — Национальные виды спорта есть у каждого народа. Это культура, традиции и обычаи, которые помогают сплачивать и объединять народы. На этих соревнованиях мы хотим показать представителям других стран, что у нас развивается много различных видов единоборств. Спорт обладает уникальной объединяющей силой».
Продолжая тему, Василий Петров анонсировал проведение 5 октября Ассамблеи международных федераций по единоборствам, на которой, возможно, станет известен хозяин следующих Всемирных игр (их планируют проводить один раз в два года).
В свою очередь первый вице-президент шахбокса России и член высшего совета Российского союза боевых искусств Ришат Саяпов отметил уникальность задумки организации Всемирных игр. «Возможность объединить мировое сообщество благодаря единоборствам — это новая идея, которой в мире еще не было, — подчеркнул он. — Это уникальная возможность собраться спортсменам со всех стран в различных видах единоборств. Огромное спасибо за это прекрасной Чувашской Республике!»
Также Ришат Саяпов обратил внимание на то, что в дисциплине кыргыш курош под сводами «Чебоксары Арены» будут разыграны медали чемпионата мира (о результатах соревнований сообщим в следующих номерах «СЧ»). Отвечая на вопрос об известных спортсменах, приехавших в Чебоксары, функционер рекомендовал обратить внимание на команду из Ирана, представленную в дисциплине «ориентал». Атлеты выступали в популярных международных промоушенах (например, К-1). Также на соревнованиях выступят участники, имеющие за плечами соревновательный опыт в различных азиатских промоушенах.

…И даже защитный шлем не спасет от сокрушительного удара. Фото Максима Васильева

А каков призовой фонд? Отвечая на данный вопрос, начальник управления физкультуры и спорта Чебоксар и директор соревнований Алексей Соловьев заметил, что общего призового фонда нет, а он существует у конкретных федераций, которые проводят поединки на площадке Всемирных игр.
…Уже в первый день множество спортсменов оттачивали мастерство и готовились в разминочных залах комплекса «Чебоксары Арена». Основные гала-финалы Всемирных игр пройдут в вечернюю сессию 8 октября в формате спортивно-концертного шоу — оно начнется в 17.00. Ведущим шоу выступит известный ринг-анонсер Александр Загорский, а вишенкой на торте спортивного вечера станет титульный бой за звание чемпиона мира по шахбоксу — за шахматной доской и в ринге сразятся представитель Москвы Даниил Соловьев и спортсмен из Турции Чинар Догукан. Турецкий атлет уже находится в Чувашии и ведет активную подготовку к одному из важнейших боев в жизни.
«Сейчас я нахожусь в предстартовом нетерпении. Уровень соревнований говорит о том, что зрители ожидают от нас напряженного и красивого поединка. И я сделаю все, что в моих силах, — рассказал Чинар Догукан. — В прошлом году я приезжал в Чебоксары со своими учениками. Мне очень нравится город, и я вижу, как в Чебоксарах бережно относятся к природе».

К сведению

Какие виды спорта и единоборств будут представлены на I?Всемирных играх национальных видов единоборств?

Айкидо — боевое искусство, зародившееся в Японии в середине 20-го века. Основной принцип айкидо — использование силы противника против него самого. Айкидо представляет собой идеальную систему самозащиты, включающую в себя броски, удары, удушающие приемы и болевые удержания. Техника айкидо характеризуется использованием круговых движений при уходе с линии атаки и для выведения противника из равновесия.

Борьба на поясах — собирательный образ всех видов борьбы, где используется пояс. На разных языках и у разных народов эта борьба называется по-разному и немного различаются правила схватки. Поэтому были разработаны два вида стандартных правил и стандартная форма. Соревнования без работы ног называют «классическим стилем», а с работой ног «вольным стилем».

Всестилевое каратэ — представлено тремя группами спортивных дисциплин: ОК — ограниченный контакт, ПК — полный контакт, СЗ — полный контакт в средствах защиты.

Киокушин — полноконтактное боевое искусство родом из Японии. Отличительной особенностью являются физическая интенсивность и акцент на силе и выносливости. Киокушин тренирует не только технику ударов и защиты, но и физическую подготовку, включая силовые упражнения, выносливость и гибкость.

Мас-рестлинг — суть его заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из его рук.

Корэш — состязание представляет борьбу на кушаках (поясах), в которой перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов.

Хапсагай — якутское национальное единоборство. По правилам борцу засчитывается поражение при касании земли или ковра любой частью тела, за исключением ступней и одной руки.

Керешу — чувашская национальная борьба на поясах. Состязание имеет многовековую историю и изначально развивалось как самостоятельное боевое искусство для военных целей. Керешу своим стилем и техникой напоминает борьбу на поясах, но взамен настоящих поясов применяют полотенца.

Казачий рукопашный бой «Рубка» — традиционная борьба казаков, основная задача которой — сбить соперника с ног и спровоцировать его на касание земли любой частью тела, исключением являются ступни.

Мечевой бой — единоборство спортсменов, использующих «рубящую» технику средневековым клинковым оружием и применяющих при этом безопасный спортивный инвентарь: «спортивный меч», «спортивный щит» и «спортивный двуручный меч», которые изготовлены по специальной технологии из полимерных материалов.

Ориентал — смешанный стиль боевых искусств. Он интересен прежде всего тем, что это система смешанных единоборств, синтез ударной техники руками и ногами и борьбы по единым правилам.

Казачий бокс «Учкур» — воссозданный и реконструированный вид ударных единоборств. Учкур основан на традициях боевого прошлого наших предков и представляет комбинацию техник рукопашного боя с классическим боксом.

Шахбокс — уникальный вид спорта, который сочетает в себе элементы шахмат и бокса. Всего поединок насчитывает 11 раундов: нечетные отданы быстрым шахматам, а четные — боксу.

Кыргыш курош — один из древнейших национальных видов борьбы кыргызского народа. Спортсмены стоят напротив друг друга на специальном ковре и держат захват за пояс соперника обеими руками. В схватке разрешается на небольшое время отпускать пояс одной рукой. Победителем схватки будет объявлен тот, кто в течение схватки сможет бросить соперника на лопатки.

Опубликовано: 4 октября 2023 г.


Читайте также:

В Чебоксарах состоялось первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА)
Цитата номера
Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией
Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»
Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани
Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции
Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.