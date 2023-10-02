Чувашия принимает международный праздник единоборств

От борьбы на поясах до хапсагая

После серьезной подготовки наша республика принимает масштабный спортивный турнир — I Всемирные игры национальных видов единоборств. С 4 по 8 октября любители спорта не только насладятся зрелищными поединками на стадионе «Чебоксары Арена», но и познакомятся с самобытными видами боевых искусств, о которых раньше, возможно, даже и не слышали. Например, хапсагай, ориентал, казачий бокс «Учкур», кыргыш курош и не только. Всего 14 видов программы — огромное многообразие дисциплин для спортивных гурманов на любой вкус!

Атлеты из разных уголков мира серьезно готовились к историческим соревнованиям в столице нашей республики, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме. И уже за пару дней до старта состязаний для адаптации к новым условиям начали прибывать в Чебоксары. К слову, география стран-участниц I Всемирных игр национальных видов единоборств впечатляет — 25 государств (от России, Беларуси, Армении, Казахстана, Азербайджана, Турции до Германии, Кипра, Колумбии, Марокко, Мексики и Ботсваны). В общей сложности в Чувашию приехали порядка двух тысяч спортсменов, официальных представителей команд, судей. Важно сказать, что нашу республику на соревнованиях представят 86 атлетов, которые выступят в семи видах программы — всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, чувашская национальная борьба керешу, ориентал, казачий бокс «Учкур» и шахбокс.

«Чебоксары Арена» — современное сооружение, вмещающее 7,5 тысячи зрителей, на несколько дней превратится в центр национальных видов единоборств. Кстати, для болельщиков вход на соревнования бесплатный. Как только любители спорта займут места на трибунах, перед ними откроется необычное разнообразие площадок — помост для мас-рестлинга, два борцовских ковра, два ринга, три татами. Каждый сможет найти спортивную дисциплину по душе и получить незабываемые эмоции.

За соблюдением правил в поединках будет следить судейская коллегия, состоящая из 128 судей от общероссийских и международных спортивных федераций. Также неоценимую помощь спортсменам и болельщикам окажут более 80 волонтеров. Для участников и гостей соревнований подготовлены экскурсионные программы, направленные на знакомство с историей и культурой Чувашии.

Кстати Победители и призеры в личном зачете будут награждены дипломами и медалями, а триумфаторам командного зачета вручат кубок. Кроме того, отдельные всероссийские федерации учредили специальные призы для победителей в своих видах спорта.

I Всемирные игры национальных видов единоборств — очень значимое событие для всего российского спорта. В связи с этим министр спорта России Олег Матыцин направил приветствие участникам соревнований.

«Представители различных видов боевых искусств из России и других стран собрались в столице Чувашской Республики — Чебоксарах, чтобы побороться за звания сильнейших. На одной площадке встретятся именитые атлеты и молодые таланты, готовые бросить вызов признанным мастерам, — подчеркнул Олег Матыцин. — Уверен, проведение Всемирных игр будет способствовать развитию национальных видов единоборств, укреплению межкультурного взаимодействия и повышению интереса у населения к активному и здоровому образу жизни».

«Это важное и значимое событие для всей нашей большой многонациональной страны, богатой культурными и спортивными традициями, — отметил в своем приветствии полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. — Уверен, что для каждого спортсмена национальные игры — это отличная возможность показать свое мастерство и характер, получить новый опыт и обрести надежных друзей и, конечно, представить свои страны и регионы».

Актуальные вопросы, связанные с организацией и проведением турнира, призовым фондом, статусом соревнований были затронуты на пресс-конференции, посвященной старту I?Всемирных игр национальных видов единоборств. Как журналисты, так и организаторы пребывали в приятном предвкушении старта масштабного международного турнира.

«Уверен, что мы достойно все организуем и проведем, а тренеры и спортсмены с радостью познакомятся с Чувашией и ее культурой, а особенно с нашей национальной борьбой «керешу», через которую гости лучше поймут душу нашего народа, — поделился ожиданиями председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку и председатель регионального филиала Российского союза боевых искусств Анатолий Аксаков. — Надеюсь, что после соревнований спортсмены будут приезжать к нам чаще не только для того, чтобы участвовать в турнирах, но и просто полюбоваться красотой Чувашии».

Также Анатолий Геннадьевич признался, что он с интересом будет наблюдать за единоборствами, которых еще никогда не видел. «Национальные виды единоборств — это отражение специфики народа. Через них можно лучше понять культуру различных стран», — добавил Анатолий Аксаков.

Как подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров, подготовка к соревнованиям проходила нелегко и в сжатые сроки. «В мае Министерство спорта России включило соревнования в свой календарный план состязаний. За этот период нам удалось плодотворно поработать, — подчеркнул Василий Петров. — Национальные виды спорта есть у каждого народа. Это культура, традиции и обычаи, которые помогают сплачивать и объединять народы. На этих соревнованиях мы хотим показать представителям других стран, что у нас развивается много различных видов единоборств. Спорт обладает уникальной объединяющей силой».

Продолжая тему, Василий Петров анонсировал проведение 5 октября Ассамблеи международных федераций по единоборствам, на которой, возможно, станет известен хозяин следующих Всемирных игр (их планируют проводить один раз в два года).

В свою очередь первый вице-президент шахбокса России и член высшего совета Российского союза боевых искусств Ришат Саяпов отметил уникальность задумки организации Всемирных игр. «Возможность объединить мировое сообщество благодаря единоборствам — это новая идея, которой в мире еще не было, — подчеркнул он. — Это уникальная возможность собраться спортсменам со всех стран в различных видах единоборств. Огромное спасибо за это прекрасной Чувашской Республике!»

Также Ришат Саяпов обратил внимание на то, что в дисциплине кыргыш курош под сводами «Чебоксары Арены» будут разыграны медали чемпионата мира (о результатах соревнований сообщим в следующих номерах «СЧ»). Отвечая на вопрос об известных спортсменах, приехавших в Чебоксары, функционер рекомендовал обратить внимание на команду из Ирана, представленную в дисциплине «ориентал». Атлеты выступали в популярных международных промоушенах (например, К-1). Также на соревнованиях выступят участники, имеющие за плечами соревновательный опыт в различных азиатских промоушенах.

А каков призовой фонд? Отвечая на данный вопрос, начальник управления физкультуры и спорта Чебоксар и директор соревнований Алексей Соловьев заметил, что общего призового фонда нет, а он существует у конкретных федераций, которые проводят поединки на площадке Всемирных игр.

…Уже в первый день множество спортсменов оттачивали мастерство и готовились в разминочных залах комплекса «Чебоксары Арена». Основные гала-финалы Всемирных игр пройдут в вечернюю сессию 8 октября в формате спортивно-концертного шоу — оно начнется в 17.00. Ведущим шоу выступит известный ринг-анонсер Александр Загорский, а вишенкой на торте спортивного вечера станет титульный бой за звание чемпиона мира по шахбоксу — за шахматной доской и в ринге сразятся представитель Москвы Даниил Соловьев и спортсмен из Турции Чинар Догукан. Турецкий атлет уже находится в Чувашии и ведет активную подготовку к одному из важнейших боев в жизни.

«Сейчас я нахожусь в предстартовом нетерпении. Уровень соревнований говорит о том, что зрители ожидают от нас напряженного и красивого поединка. И я сделаю все, что в моих силах, — рассказал Чинар Догукан. — В прошлом году я приезжал в Чебоксары со своими учениками. Мне очень нравится город, и я вижу, как в Чебоксарах бережно относятся к природе».

К сведению

Какие виды спорта и единоборств будут представлены на I?Всемирных играх национальных видов единоборств?

Айкидо — боевое искусство, зародившееся в Японии в середине 20-го века. Основной принцип айкидо — использование силы противника против него самого. Айкидо представляет собой идеальную систему самозащиты, включающую в себя броски, удары, удушающие приемы и болевые удержания. Техника айкидо характеризуется использованием круговых движений при уходе с линии атаки и для выведения противника из равновесия.

Борьба на поясах — собирательный образ всех видов борьбы, где используется пояс. На разных языках и у разных народов эта борьба называется по-разному и немного различаются правила схватки. Поэтому были разработаны два вида стандартных правил и стандартная форма. Соревнования без работы ног называют «классическим стилем», а с работой ног «вольным стилем».

Всестилевое каратэ — представлено тремя группами спортивных дисциплин: ОК — ограниченный контакт, ПК — полный контакт, СЗ — полный контакт в средствах защиты.

Киокушин — полноконтактное боевое искусство родом из Японии. Отличительной особенностью являются физическая интенсивность и акцент на силе и выносливости. Киокушин тренирует не только технику ударов и защиты, но и физическую подготовку, включая силовые упражнения, выносливость и гибкость.

Мас-рестлинг — суть его заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из его рук.

Корэш — состязание представляет борьбу на кушаках (поясах), в которой перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов.

Хапсагай — якутское национальное единоборство. По правилам борцу засчитывается поражение при касании земли или ковра любой частью тела, за исключением ступней и одной руки.

Керешу — чувашская национальная борьба на поясах. Состязание имеет многовековую историю и изначально развивалось как самостоятельное боевое искусство для военных целей. Керешу своим стилем и техникой напоминает борьбу на поясах, но взамен настоящих поясов применяют полотенца.

Казачий рукопашный бой «Рубка» — традиционная борьба казаков, основная задача которой — сбить соперника с ног и спровоцировать его на касание земли любой частью тела, исключением являются ступни.

Мечевой бой — единоборство спортсменов, использующих «рубящую» технику средневековым клинковым оружием и применяющих при этом безопасный спортивный инвентарь: «спортивный меч», «спортивный щит» и «спортивный двуручный меч», которые изготовлены по специальной технологии из полимерных материалов.

Ориентал — смешанный стиль боевых искусств. Он интересен прежде всего тем, что это система смешанных единоборств, синтез ударной техники руками и ногами и борьбы по единым правилам.

Казачий бокс «Учкур» — воссозданный и реконструированный вид ударных единоборств. Учкур основан на традициях боевого прошлого наших предков и представляет комбинацию техник рукопашного боя с классическим боксом.

Шахбокс — уникальный вид спорта, который сочетает в себе элементы шахмат и бокса. Всего поединок насчитывает 11 раундов: нечетные отданы быстрым шахматам, а четные — боксу.

Кыргыш курош — один из древнейших национальных видов борьбы кыргызского народа. Спортсмены стоят напротив друг друга на специальном ковре и держат захват за пояс соперника обеими руками. В схватке разрешается на небольшое время отпускать пояс одной рукой. Победителем схватки будет объявлен тот, кто в течение схватки сможет бросить соперника на лопатки.